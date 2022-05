La ‘osadía’ de criticado periodista de Caracol por defender la pinta que usó en elecciones

Durante las elecciones presidenciales vividas el 29 mayo, entre la gran cantidad de polémica y debate que se dio en torno a esta importante fecha para Colombia, no faltaron quienes se tomaron con bastante humor este proceso.

De todos los comentarios y memes que se iban posteando en redes sociales, surgió uno de un reportero del Canal Caracol, su nombre es Winton de Farias, y el ajuste que la camisa usada por el presentador para reportear este crucial acto cívico terminó costándole duras críticas que le llovieron gracias a su apariencia.

Para su infortunio, la pieza se veía demasiado ajustada en su cuerpo, como si fuese una prenda de una talla mucho más pequeña en comparación a lo que su contextura corporal necesita. Debido a esto, las redes sociales incluso han llegado a compararlo con el logo de ‘Michelin’.

Estos algunos de los comentarios que inundaron las redes sobre el presentador:

“Moriré de envidia, pero jamás me colocaría algo así, parece un bollo mal amarrado”, “La pinta muy europea pero la cara muy mesopotámica”, le recriminaban.

Así de apretada está la cosa en colombia — vcttt (@elvctt) May 30, 2022

Ps si parece una milanesa mal apanada — HIJO DEL AMANECER ☀️🐉☯️♋ (@luchio_villa) May 30, 2022

Intentó defenderse, pero lo ‘remataron’

Ante estos comentarios, el periodista del Canal Caracol salió a defender su elección, afirmando que el estilo de la camisa era ‘slimfit’, es decir un tipo de silueta que se ajusta a la contextura corporal de quien la porte, además de señalar que también era de ‘estilo europeo’.

“Me veo genial porque es una moda slimfit”, señaló. “Ya quisieran mucho tener el cuerpo que tengo para ponerse una camisa así. Es una combinación de formalidad y lo casual. Es un estilo muy europeo.”

Pero en lugar de detenerse, los cibernautas lo ‘despedazaron’ por completo al decir que luciendo así ‘como se atrevía a defender como se vistió’.

“Jajajajajajaja nombe no puede ser. Que no lo vea versace pq lo contrata.”, “Puede ser muy estilo europeo pero una correa blanca no me la pongo jamás, menos un domingo, menos con camisa azul así sea talla S, huevo tiene ese man en justificar su pinta de ayer”, entre muchos más.

Esta fue la segunda respuesta dada por Winton:

A este momento, el presentador eliminó la fotografía de su perfil de Instagram y a su vez puso su cuenta privada.