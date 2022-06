“Shakira, ya no le hagas el feo”: piden colaboración con Karol G

Este sábado se vivió un inolvidable momento en un concierto de Karol G en México cuando la cantante llamó al escenario a la ex intengrante de RBD, Anahí, recordada por darle vida a “Mía Collucci”. Las artistas cantaron el tema Sálvame dejando a todo el público conmocionado.

Desde las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar resaltando que Karol G hizo en realidad el sueño de toda una generación. Además, este épico encuentro hizo que nuevamente muchos le pidan a gritos a Shakira que acepte una colaboración con ‘La Bichota’.

Recordemos que hace unos meses atrás, la cantante paisa confesó en una entrevista que intentó hacer una colaboración con la barranquillera, sin embargo no obtuvo una respuesta positiva. “En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, aseguró en Suelta La Sopa.

No obstante, dijo que nunca descarta cantar junto a ella. “Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo”.

Por otro lado, la artista aclaró que no sabe si la canción que envió fue escuchada por Shakira, pues ella la envió a su disquera y no recibió respuestas. “Yo nunca dije ‘se la mandé a Shakira’ y ella me dijo que no quiere cantar conmigo. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, aclaró tiempo después.

Usuarios le piden a Shakira que cante con Karol G

El momentazo que se vivió cuando Karol G y Anahí interpretaron Sálvame revivió las esperanzas de los usuarios de ver cantar a Shakira y Karol G un tema de despecho. Sobre todo en este duro momento para la intérprete de 45 años, quien hace poco confirmó su separación de Gerard Piqué tras descubrirlo en una infidelidad.

Por otro lado, probablemente la paisa también esté superando una tusa en este momento, pues recientemente su ex, Anuel AA, y Yailin confirmaron en sus redes sociales que se casaron por lo civil tras pocos meses de una polémica relación sentimental.

En este sentido, desde las redes sociales los internautas suplican una colaboración entre las colombianas, debido a que han atravesado difíciles momentos sentimentales. Es así como esperan que pueda surgir un tema con mucho sentimiento.

En las publicaciones entre Anahí y Karol G, varios usuarios comentaron: “ahora falta con Shakira”, “Shakira, ya no le hagas el feo a nuestra reina por favor”, “no me puedo ni imaginar cómo sería si canta con Shakira”, entre otras reacciones.

Además, un usuario en Twitter asegura que un tema entre ellas dos destruiría a Piqué y Anuel de inmediato.