El sensual vestido con el que Laura Acuña celebró sus 40 años

Laura Acuña es una de las caras más reconocidas de la industria del entretenimiento colombiano. Ha consolidado su carrera como presentadora y posee muchos seguidores en redes sociales, por su gran estilo entre otras cosas.

La extensa trayectoria de la presentadora incluye el haber sido parte durante 13 años del programa matutino ‘Muy Buenos Días’, transmitido por RCN.

A inicios del 2021 salió de esa misma televisora donde trabajó durante 15 años, para explorar otras oportunidades laborales, y ha sido vista en diversas del Canal Caracol, como “La Voz Senior”, y “La Voz Kids”, y Sábados Felices.

Pues ahora la modelo ha llegado al cuarto piso y lo ha querido celebrar de una manera muy glamurosa con el vestido que utilizó para la celebración que fue hecha en su honor.

Este es el vestido que usó Laura Acuña para celebrar sus 40 años

En una historia que Laura Acuña subió a su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, se podia ver cómo era agasajada por su cumpleaños en un estudio de grabación, y una banda de mariachis le están cantando la canción de ‘Feliz Cumpleaños’.

La presentadora de ‘La Voz Kids’ pudo ser vista usando un vestido en color negro que resaltaba toda su figura, así mismo, era una pieza de una sola manga, y con un amplio escote. El look fue completado con un sombrero vaquero enorme en la misma tonalidad.

En los comentarios de la publicación se pueden encontrar únicamente elogios y felicitaciones para Acuña por llegar a esta etapa en su vida:

“Felicitaciones”, “Que bonita y guerrera, feliz vuelta al sol, siempre la admirado y siempre me recordará a nuestro Jota Mario Valencia.”, “Hermosa como siempre”, eran algunos de los buenos deseos que se pueden encontrar en la publicación.

Este es el vestido que usó Laura Acuña en su cumpleaños 40:

Recientemente, Alejandra Azcarate también la elogió

Alejandra Azcarate tomó sus historias de Instagram para dar a conocer lo que le sucedió con una marca de la que es imagen. Esto, en medio del escándalo a nivel nacional que protagonizó luego de que se halló un avión con cocaína, vinculado a su esposo.

Ahí es que ella aprovechó para darles un mensaje a sus colegas, ya que la marca quiso buscar a otra persona para que la reemplazara de forma temporal. De este modo, las buscaron a ambas.

Y pues ellas... apoyaron a Alejandra. Así lo narra la comediante:

“Resulta que las dos, tanto Gabriela como Laura, se sentaron y le dijeron a esta gente: ‘Si nos están ofreciendo este trabajo para reemplazar a Alejandra Azcárate, no nos interesa. No lo queremos tomar porque nosotras a ella la queremos, la respetamos y la admiramos’. Me conmovió”, contó Alejandra.

Ella exaltó que existiera este tipo de apoyo, muy escaso en un medio tan cruel y competido. Resaltó que la decencia estaba en vía de extinción y también, de paso, la solidaridad de Gabriela y Laura. Pero aprovechó también para echar pullas a quienes pretendían reemplazarla.

“Qué horror las oportunistas (...)Supe por otro lado que otras habían llamado a ofrecerse, a regalarse, sin importar si a mí me quitaban ese contrato o no”.

Acá se puede escuchar a Alejandra Azcárate resaltando la lealtad de Acuña: