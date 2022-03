Alejandra Azcárate elogió a Laura Acuña y Gabriela Tafur por no quitarle contrato de marca que la quería reemplazar

Alejandra Azcárate elogió y resaltó la actitud de colegaje de Laura Acuña y Gabriela Tafur porque ellas no quisieron reemplazarla siendo la imagen de una marca de la que ella tenía contrato.

La presentadora y comediante relató en sus historias lo que le pasó con una marca de la que es imagen. Esto, en medio del escándalo a nivel nacional que protagonizó luego de que se halló un avión con cocaína, vinculado a su esposo.

Ahí es que ella aprovechó para darles un mensaje a sus colegas, ya que la marca quiso buscar a otra persona para que la reemplazara de forma temporal. De este modo, las buscaron a ambas.

Y pues ellas... apoyaron a Alejandra. Así lo narra la comediante:

“Resulta que las dos, tanto Gabriela como Laura, se sentaron y le dijeron a esta gente: ‘Si nos están ofreciendo este trabajo para reemplazar a Alejandra Azcárate, no nos interesa. No lo queremos tomar porque nosotras a ella la queremos, la respetamos y la admiramos’. Me conmovió”, contó Alejandra.

Ella exaltó que existiera este tipo de apoyo, muy escaso en un medio tan cruel y competido. Resaltó que la decencia estaba en vía de extinción y también, de paso, la solidaridad de Gabriela y Laura. Pero aprovechó también para echar pullas a quienes pretendían reemplazarla.

Alejandra Azcárate agradeció a Laura Acuña y Gabriela Tafur y cuestionó a las "oportunistas" que llamaron para quedarse con su puesto en una marca pic.twitter.com/vIPUiXW99T — Ana (@PuraCensura) March 10, 2022

“Qué horror las oportunistas (...)Supe por otro lado que otras habían llamado a ofrecerse, a regalarse, sin importar si a mí me quitaban ese contrato o no”.

Azcárate etiquetó a Laura y a Gabriela en sus historias.

Amigas inesperadas

Cuando le sucedió a Azcárate lo del escándalo, surgieron varios apoyos conocidos, como Alejandro Riaño. Pero otros salieron a la luz a medida que transcurrían los días y se añadían más comentarios a lo sucedido.

Una de ellas, sorpresivamente, fue Yina Calderón.

A través de sus historias de Instagram, Yina afirmó que le han pedido mucho que hable sobre el tema.

Por eso no dudó en defender a la humorista de los comentarios que ha recibido en los últimos meses.

La influenciadora argumentó que no había hablado del tema hasta ahora porque «no es problema de ella».

«Voy a dar mi punto de vista gracias a la admiración y respeto que siento hacia Alejandra Azcárate», afirmó.

La empresaria hico énfasis en que Azcárate es «una mujer cordial y puesta en su lugar».

Criticó a las personas que le han enviado mensajes y pidió más tolerancia, pues nadie sabe qué sucedió realmente.

«Hoy es ella, mañana podemos ser nosotros, no juzguemos. Alejandra mi apoyo más sincero, te quiero demasiado, mis respetos«.

Yina resaltó que no se ha cruzado con la humorista muchas veces, pero cuando lo ha hecho «siempre ha sido muy cordial» y para ella, eso habla muy bien de Azcarate.

Finalmente invitó a sus seguidores a relajarse y a no dejarse llevar por lo que ven en las redes sociales.

«Mi apoyo sincero, te quiero» Yina Calderón se refirió a Alejandra Azcárate

Al parecer, tras subir estas historias, a Yina le llovieron críticas, por lo que decidió volver a hablar del tema, esta vez, muy molesta.

«A nosotros no nos consta ni m$%&a, el problema es de ella, de su familia y ellos verán. Yo lo que estoy diciendo es que no esperemos que alguien este pasando por un mal momento para caerle, eso se llama ser oportunistas».