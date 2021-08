Sin tapujo, así se refirió Aida Victoria Merlano sobre Alejandra Azcárate

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más comentadas del país. Sin tapujo, así se refirió Aida Victoria Merlano a Alejandra Azcárate

Esto, debido a su característica forma de ser y a su manera de abordar los temas.

La joven se caracteriza por tratar temas tabú sin mayor problema y por ello sus redes sociales han crecido bastante.

Actualmente tiene millones de personas pendientes de su vida y de su trabajo.

En su cuenta de Instagram tiene un poco más de dos millones de seguidores que no dudan en interactuar con sus publicaciones.

View this post on Instagram

Ahora, ha dado de qué hablar por referirse a uno de los temas más controvertidos del momento.

Se trata de la humorista Alejandra Azcárate, quien pasa por una situación complicada.

Esta se remota al momento en el que incautaron una avioneta con cocaína registrada a nombre de Miguel Jaramillo, esposo de Azcárate. De acuerdo con el portal de la Agencia API, la avioneta N722KR, serie LJ-1065 llegó a Providencia con la carga.

Este vuelo, de acuerdo con la información suministrada por el portal mencionado, era el número 131 del año de esta avioneta, registrada en Estados Unidos a nombre de la empresa constituida en 2012 por Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck.

Jaramillo es conocido en el mundo de la farándula por ser, desde hace 15 años, la pareja de Azcárate. Es él quien figura como representante legal de dicha empresa, llamada Interandes Helicópteros.

En medio de una entrevista en La W radio, la humorista afirmó que efectivamente su esposo siempre ha sido un aficionado a la aviación.

Pero, además, da a entender que él fue engañado con que se llevarían “ayudas humanitarias”, y para eso prestó su avión.

Desde entonces Azcárate se ausentó de redes sociales, hasta la semana pasada, cuando publicó un video hablando del tema.

View this post on Instagram

Tras compartir el video en su cuenta de Instagram, muchos famosos comentaron la publicación.

Entre ellos, algunos han sido muy comentados, como Lina Tejeiro y Alejandro Riaño.

Las dos figuras públicas no han sido las únicas que comentaron la publicación.

También lo hicieron Marbelle, Maleja Restrepo, Franklin Ramos, Yaneth Waldman, Claudia Bahamón, Paola Jara, entre otros.

Ahora, Aida Victoria Merlano se ha referido al tema a través de su cuenta de Instagram.

Al respecto mencionó el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, y con ello asegura que la humorista no tenía la obligación de denunciar a nadie, a menos que estuviera implicada.

Sin embargo, no se quedó allí, pues también dijo qué no tiene nada que decir al respecto para defenderla, porque en su momento Azcárate se burló de su situación.

“A mi me han arrastrado por los sótanos del infierno, y miren como es la vida, cuando yo tuve la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha ella le hizo burla a mi situación, yo no tengo razones para decir nada en su defensa, lo que pasa es que eso no me va quitar la imparcialidad”, afirmó.