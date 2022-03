Laura Acuña contó la romántica propuesta de matrimonio que le rechazó a Diego Camargo

Laura Acuña y Diego Camargo tienen una anécdota del pasado que pocos conocen, y es que el humorista llegó a pedirle matrimonio en un momento inédito y esta decidió rechazar su propuesta. Afortunadamente, ambos famosos lo recuerdan con gracia.

Desde uno de sus programas de YouTube, La sala de Laura Acuña, la presentadora tuvo como invitado a Camargo y al momento de introducirlo al espacio reveló que le pidió su mano una vez, pero tuvo que decirle que no.

“Por qué se acuerda de eso. ¡Qué boleta con Colombia!”, expresó Diego Camargo jocosamente.

Así fue como Laura Acuña le rechazó una propuesta de matrimonio a Diego Camargo

Si bien el ex director de Los comendiantes de la noche no pudo contener la vergüenza ante la semajante confesión que soltó su colega del espectáculo, no tuvo problemas en ofrecer sus propios detalles sobre cómo fue esa propuesta de matrimonio.

Al humorista Diego Camargo se le vio en la temporada anterior de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Instagram @eldiegocamargo

Diego Camargo dijo que en aquel entonces Laura Acuña estaba trabajando en la sección de noticias de Canal RCN, por lo que le tocó ofrecer la información de un meteorito que presuntamente acabaría con la Tierra y que al planeta le quedaban 6 meses de vida.

En el mismo set del noticiero, y ante semejante acontecimiento, ella le preguntó a Camargo qué querría hacer antes de morir. En ese momento surgió la arrodillada.

“Dije: ‘No pues lo único que siempre he querido hacer en la vida’, y me arrodillé y le pedí matrimonio ahí”, contó el humorista sin filtro alguno.

Ambos famosos recuerdan el episodio entre risas y el momento contagió de gracia al equipo de producción del programa y su compañera del programa digital, Cristina Estupiñán.

Aunque el capítulo dura 57 minutos, a partir de los 38 segundos del video podrás apreciar el momento sobre la propuesta de matrimonio de Diego Camargo.

Laura Acuña deslumbra con una imagen en bikini a sus 39 años

Con cada una de sus publicaciones, Laura Acuña se hace tendencia y sus seguidores la llegan de halagos. Y es que es catalogada como una de las mujeres más bellas del país.

Sus casi 4 millones de seguidores admiran constantemente su belleza. Y la presentadora dio de qué hablar a principios de enero por haberse mostrado en bikini a sus 39 años.

Y es que publicó una serie de videos a través de su cuenta de Instagram en la que se le ve con un bikini, algo poco usual en ella pues siempre se ha considerado rescatada; con esto, ha logrado robarse el corazón de los internautas, así como más de un suspiro.

Muchos se preguntan cómo mantiene su cuerpo Acuña, pues no es una persona que suela hacer alarde sobre ejercicio o alimentación en su cuenta de Instagram.

Hace un tiempo la santandereana reveló que cuida mucho su cuerpo a pesar de ser delgada por constitucion.

Dijo que se alimenta de forma saludable al desayuno y la cena, “como de todo. A veces por fuera, siempre cantidades normales”. Su secreto es parar cuando ya se siente bien.