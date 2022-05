El complicado estado de salud que padece el papá de Jessica Cediel

A este momento se cumplen dos años desde que Jessica Cediel contó que su padre, Alfonso Cediel, lastimosamente padecía de la terrible enfermedad de Parkinson. Esta condición tanto crónica cómo degenerativa, afecta la coordinación y la normalidad de los comportamientos de una persona. La enfermedad evoluciona negativamente con el pasar del tiempo.

Jessica mostró el estado de su padre durante el domingo 29 de mayo, a través de sus historias en su cuenta personal de Instagram, donde quedó al descubierto la dificultad que tiene para hacerse entender. Claramente, la intención de Cediel no fue con ningún trasfondo negativo, y por el contrario lo hizo a traves de una conversación que sostuvo con su progenitor demostrando el enorme amor que siente por él.

El mal estado del papá de Jessica Cediel por párkinson

Esta es la conversación que sostuvo la modelo con su padre, al mostrarle que se había cambiado el color de su cabello, ahora en una tonalidad más cercana a su color original de cabello. Para esto, Jessica puso a su progenitor frente a la cámara y pidió que le diera que pensaba de su cambio de look:

– Jessica: ¿Papi, te gustó mi nuevo ‘look’?… Papi.

– Papá: Sí…

– Jessica: [Risas] No te creo de a mucho. Padre, pero tú me hiciste peli negra, me volví a poner peli negra. ¿Por qué no te gustó?

– Papá: Esta parte, ¿qué es?, negro.

– Jessica: Pero, papi, es que esta es la máscara que tengo que tener porque yo te protejo, porque te amo. Y este, ya es mi pelo.

¿Qué es lo que no te gusta?

– Papá: Que se ve oscuro, todo, no se ve…

Yo escogí las fotos, espero que les gusten, chao.

– Jessica: ¡Eso! Mi papá escogió las fotos que acabé de montar en mi último ‘post’. De verdad, no es broma.

Así que vayan y las ven. Espera que les gusten, solo hubo una que no le gustó. ¿Cierto, padre? ¿Por qué no te gustó?

– Papá: Porque la parte… se ve gorda…

– Jessica: ¿La parte donde se bifurca qué?

– Papá: El brazo, del músculo, se ve un poco gordita.

– Jessica: [Risas] No le gustó la primera foto, porque dice que se me ven los brazos muy gordos, que parece que tuviera ‘brazos de boxeador’.

Papi, eso es para defenderme mejor, de todos los malandros y las malandras.

– Papá: Sí, hay que ‘darles en la mula’.

– Jessica: Hay que ‘darles en la mula’, te amo [risas].

Este retrato de Don Alfonso puede llegar a ser bastante crudo y doloroso, aún así, el estado de la enfermedad en el señor ya es de gran avance, y tanto Jessica como su familia han ido asimilando este hecho poco a poco.

En una ocasión anterior, la presentadora había afirmado que hay que cuidarlo como a un niño pequeño: “Tener un corazón generoso, bondadoso, hay que aprender mucho de ellos, se vuelven niños chiquitos, para mí mi papá es como mi bebé”.

Este es el video de Jessica Cediel conversando con su padre, donde da una actualización del estado de salud de él: