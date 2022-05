Rechazó el regalo: Abuela de Aida Victoria Merlano desprecia el regalo de su nieta

La visita de Aida Victoria Merlano a su mamá al país vecino de Venezuela, fue un momento de muchos sentimientos encontrados. A su regreso de este viaje que significó bastante para ella, a lo que ella se refirió afirmando: “Tengo la emoción de haber visto a mi mamá, pero también el sinsabor de las situaciones que quisieras cambiar y no puedes. Estuve todo el día pensando en qué hacer para tener buen ánimo, pero no quiero fingir que estoy bien cuando no lo estoy”, señaló en un principio la barranquillera, que recientemente estuvo envuelta en una polémica por una pelea que tuvo en redes sociales con Ricardo Montaner.

Luego, debido a la celebración de el Día de la Madre, la creadora de contenido compartió con sus seguidores en Instagram, un video de ese anhelado encuentro entre madre e hija.

“Feliz día ‘ma’. Me hiciste una mujer fuerte y decidida. Me enseñaste a enfrentar los problemas con ‘la cabeza alta y los ojos bien abiertos’. Me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das. Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, afirmó la creadora de contenido en el mensaje que le dedicó a su progenitora.

Pero no todo fue sonrisas al regresar a Colombia

La joven Instagrammer le ha mostrado también a su público la gran relación que sostiene con su abuela materna, quien se ha caracterizado por ser una mujer con un gran sentido del humor, y estos momentos han sido capturados en redes sociales.

Recientemente, la nieta pasó a visitar a su abuela, y aprovechó para hacerle entrega de un regalo que muy cariñosamente le trajo de su paso por Venezuela. Este presente era una figura de alambre que formaba la palabra ‘Caracas’, ciudad capitalina del país fronterizo.

Al recibir el obsequio y ver lo que en realidad era, la mamá de la excongresista prófuga de la justicia, que de inmediato mostró su desagrado hacia el objeto y le reprochó diciéndole: “Por qué mejor no me trajiste un chamo”. Su nieta se divirtió mucho con la situación gracias al buen sentido del humor de su abuelita.

Estas son alginas imagenes de las histoias donde se puede ver el regalo entregado por parte de Aida Victoria a su abuela: