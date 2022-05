La peligrosa referencia ultraderechista que promovió Ricardo Montaner al defenderse de críticas

El cantante venezolano Ricardo Montaner ha sido comidilla de las redes gracias a un mensaje que empezó a circular en redes sobre sus preferencias políticas y su invitación a ‘votar sabiamente’. En su explicación, afirmó que sus posiciones políticas no han variado.

Esto, en respuesta a la crítica de Aída Victoria Merlano por desconocer la realidad colombiana.

“Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018. Ese video, “sin ediciones”, lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla. Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude observar en los rostros de todos mis paisanos de #Venezuela”, se pronunció a través de su cuenta en Twitter el venezolano.

“Si bien el video es muy viejo, lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social y cientos de presos políticos van muriendo de mengua en los calabozos del régimen de Maduro”, explicó en otro de sus mensajes.

Pero dentro de sus comentarios, Montaner optó por referenciar a la política Cayetana Álvarez de Toledo. Esta mujer es conocida por su cercanía al movimiento ultraderechista VOX, uno de los partidos mas criticados en el país europeo.

Esto, a pesar de no querer unirse a sus filas, como se reportó en 2021, pero sí coincide con varios puntos de la agenda de este partido.

¿Con este mensaje deja en claro su filiación política?

Al expresar su sentir con respecto a los comentarios que le han llegado, Montaner escribió: “A la señora irrespetuosa q se dirige a mi deseo suerte en lo que decida asumirla política o la actuación si va por la política unas clases con Cayetana Álvarez en España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política”. Esto, en contra de Aida Merlano por hacerle el reclamo de por qué se metía en la política colombiana.

Es bien sabido que el partido VOX se caracteriza por sus mensajes de ultraderecha y neonazismo. De hecho, alaban a Franco, están en contra de la inmigración y los derechos de la comunidad LGBT. También, alaban la “Hispanización” como uno de los logros culturales más grandes de España (también, claro, promueven el nacionalismo).

Asimismo, uno de sus mas controversiales y más recientes mensajes se dio cuando ‘celebraron’ los 500 años de la conquista española en el territorio latinoamericano, sin mencionar sus constantes pensamientos en contra del aborto y la igualdad de género.

Este es el mensaje de Montaner dio a sus seguidores donde se ve su postura política:

mientras no sea un heredero de #Chaves…

A la señora irrespetuosa q se dirige a mi,deseo suerte en lo que decida asumir,la política o la actuación,si va por la política,unas clases con @cayetanaAT en #España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política . — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

Claramente los comentarios no han sido nada amigables con el hombre proveniente de Venezuela, ya que varios le han resaltado la clase de partido que representa VOX en España y el territorio europeo.

“Atrevido. Semejante propagandista de la ultraderecha”, “Irrespetuoso este trino, vaya a limpiar pañales dónde se encuentre, hágalo cantando que es como mejor se ve, y si ahora va a opinar sobre las próximas elecciones en Colombia, no se desgaste acá estamos pagando elegir mal hace más de 20 años ¡Saludos!”, o “Se le salió la misoginia, necesita clases sobre violencia de género, para que no crea que por ser el patriarca de la música de Miami y de su familia, es el patriarca de Colombia y también para que no ande buscando profesor a la mujer que lo ha irrespetado.” le señalaron varios internautas.