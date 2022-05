Aída Victoria “peinó”a Ricardo Montaner por decirles a los colombianos que no votaran por Petro

Muchos venezolanos, que han huído del régimen de Nicolás Maduro, dicen a los colombianos que no voten por un candidato de izquierda y son totalmente derechistas, ignorando todo lo que ha pasado con los paramilitares y los crímenes de Estado en el país en los últimos veinte años. Uno de ellos es Ricardo Montaner, quien fue cuestionado por Aída Victoria Melano ante estas opiniones.

“Mi respuesta a Ricardo Montaner, con todo respeto. También aclaro que esta no es una declaración pública sobre mis inclinaciones políticas, que no son importantes. Es simplemente una invitación a dejar de desconocer a esa otra Colombia, abandonada y negada”, puso en su video.

La dura respuesta de Aída Victoria

Así, respondió al cantante, que dijo que en Colombia vio a muchos compatriotas al verlos desesperanzados “porque eligieron mal hace veinte años en Venezuela”.

Ella le dijo que lo respetaba, pero al oír de “esas caras de desesperanza también las vio en el Chocó, un territorio donde las personas viven con la dignidad arrebatada, no tienen servicios públicos, y donde el sistema de salud mata más que la misma violencia y donde todos los días”, expresó Aída. También habló de la ausencia del Estado.

Tremenda peinada que le dió Aida Merlano al ex cantante Montaner, ¿quién se cree ese tipo para decirnos a los colombianos por quién votar? Manda guevo @montanertwiter recójase!! ¡Abusivo! pic.twitter.com/nYfAxilJzS — 🅐🅛🅔🅧🅐 💛💙❤️💚 (@JosefinStabner) May 8, 2022

Esto, al grabar un documental en el pasado en el territorio. Ya no puede entrar al territorio al sacar a un líder social de este departamento. También, la influencer aprovechó para concientizar: habló del asesinato de los líderes sociales y los falsos positivos, así como del desplazamiento interno y de los 21 millones de pobres que hay en el país.

“Yo no le diré a nadie por quien votar, mi contenido nada tiene que ver con eso. Respeto a quien quiera votar por quien quiera votar, respeto a quien quiera pensar distinto y lo abrazo, pero me parece miserable esta frase, porque esto es manipular a través del miedo, no convencer a través de los argumentos”, expresó.

También le recordó a Montaner que no conoce la realidad colombiana y que cuando quiera le presentaba a este país que desconoce y que “no tiene para pagar un boleto de un concierto suyo”.