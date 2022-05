“No sea tan sapo”, le dicen a Ricardo Montaner luego de responderle a Aída Victoria

Luego de que Aída Victoria Merlano respondiera a un video de Ricardo Montaner diciéndole que él no tenía ni idea de la situación del país, el cantante venezolano la emprendió contra ella en Twitter y le dijeron que no se metiera en los asuntos de Colombia.

Q buena paliza la q le dio Aída Victoria al sapo de Ricardo Montaner. Ese q habla con propiedad de Colombia como si la conociera. No señor, ud no es colombiano y como tal, aprenda a respetar un país q lleva más de 200 años d violencia q ud jamás ha vivido ni siquiera en Venezuela https://t.co/MO0KPOIGtv — 🕊Becky@ 🫶 🇨🇴🫶 (@SinCensuraCol) May 8, 2022

“Y de repente nos viralizamos en #Colombia con un video mío del año 2018. Ese video,”sin ediciones”,lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de #Barranquilla .Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude”, escribió el abuelo de Índigo. Y dijo que igual su país sigue en una profunda crisis.

observar en los rostros de todos mis paisanos de #Venezuela .

Si bien el video es muy viejo,lo cierto es que Venezuela sigue hundida en la más profunda crisis económica y social y cientos de presos políticos van muriéndo de mengua en los calabozos del régimen de Maduro. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) May 8, 2022

“Yo no se nada de política,creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este,viralizar a mi costa un video viejo y tal vez ganar algún voto que le permita ser diputada”, expresó el cantante sobre Aída Victoria

Esto, lo complementó diciendo que era tan colombiano como cualquiera y podía hablar de política. “mientras no sea un heredero de #Chaves… A la señora irrespetuosa q se dirige a mi,deseo suerte en lo que decida asumir,la política o la actuación,si va por la política,unas clases, que le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política” expresó el cantante con resentimiento.

Y dijo que cada país tenía al presidente que se merecía. Pero a Montaner no lo apoyan esta vez.

“Usted no conoce a Colombia”

Varios internautas ya le han dicho que es un descarado propagandista de la ultraderecha y que Aída Victoria le dijo con argumentos lo que él no sabía. Y que de paso, no fue para nada irrespetuosa. De hecho, ella en el video expresa su respeto hacia el interprete.

Que irrespetuoso y soberbio salió @montanertwiter 😳 pero si le hace falta que conozca la realidad de Colombia para que así si pueda dar un punto de vista y no desde la ignorancia! — Xiomara Javadd † (@Xio_Javadd) May 8, 2022

No fue irrespetuosa, fue sincera. Podrá tener la nacionalidad colombiana, eso no implica conocerla. Salir d la burbuja citadina, le permitirá conocer la realidad cruel que de habita, Chocó, Cauca, Guajira, Nariño, Putumayo, Arauca, etc. Territorios sin agua, ni energía, ni comida — Monikilla (@Monikilla22) May 8, 2022

Irrespetuoso este trino, vaya a limpiar pañales dónde se encuentre, hágalo cantando que es como mejor se ve, y si ahora va a opinar sobre las próximas elecciones en Colombia, no se desgaste acá estamos pagando elegir mal hace más de 20 años ¡Saludos! — Contraatackcenteroficial (@ContraatackCAC) May 8, 2022

“En dónde está el irrespeto? Porque se dignó a hablarle? O a contradecirlo? Y se reafirma usted en perpetuar la mentira de un gobierno mentiroso, mediocre y amante de la ilegalidad, hablando desde su inmenso privilegio”, “Se le salió la misogínia, necesita clases sobre violencia de género,para que no crea que por ser el patriarca de la música de Miami y de su familia, es el patriarca de Colombia y también para que no ande buscando profesor a la mujer que lo ha “irrespetado””, son algunas de las críticas que ha recibido el cantante.

Por ahora, varios alaban (y critican también) a Aída Victoria por decirle sus verdades a Montaner, que igual en su concierto volvió a dar propaganda a la derecha.