Acusan a Karol G de ser racista por imitar acento de influencer afro“La Jesuu” en concierto

La Jesuu, influencer afro, estuvo feliz al ser mencionada por Karol G en su concierto. Pero el problema surgió al esta imitarla, por lo que muchos la acusan de racista.

Sin embargo, La Jesuu no le vio lo problemático. Antes, se sintió halagda y como no tiene grabaciones de lo que pasó, pidió que le hicieran llegar el registro del momento:

“Si alguien de casualidad tiene el video, me lo manda por favor que yo por andar de corrinchera con un tipo no grabé”.

Ella dijo que cuando Karol la mencionó, no recordó nada más y que no grabó justo ese momento.

El mensaje de Karol G a la Jesuu

“Se los juro que desde ahí, no me acuerdo de nada, por qué la traguiza que me metí fue seriaaaa (…) Mami, usted puede creer que yo todo el concierto grabé, menos cuando Karol G me mencionó (risas) Ay señor. La gente cree que a mí me pasan cosas de mero estreno, estas cosas solo le pasan a La Jesuu”.

Y bueno, probó un cóctel famoso, el furloco, por lo que ahí sí fue peor.

Este fue el momento por la que tildan de racista a Karol G

La reguetonera destacó los peinados de las asistentes. Entre esos, el color de pelo de La Jesuu.

“Ustedes se ven super lindas con ese pelo azul. Hay un montón, yo vi que vinieron con trencitas, con los moñitos, con las banditas de la bichota. Mami, Jesuu con el pelo rojo, te veo mami, en las redes”, dijo ella, con el acento de La Jesuu.

Pero esto no cayó en gracia a varios internautas afro, que afirman que imitar un acento, más como el de La Jesuu, es racista. Y que su acento como tal, por su etnia, no existe.

Y es más, critican que se normalice esto.

Ud que tiene que ver en esta lucha que ni le importa. Nadie le pregunto, ni te estamos buscando como sicológo personal. — Yuly P. Bermúdez 율리 (@imyuly) May 17, 2022

El normalizarlo no significa que no siga siendo racismo. — Rizada as always! 🐼✨💚🧘🏽‍♀️ (@Mafepeca) May 17, 2022

Imitar el acento de las personas negras es racismo. Primero porque generaliza a una comunidad que es tan diversa y segundo porque nos cosifica. Si uno es juicioso y se va a revisar la historia se da cuenta que es un comportamiento que viene desde tiempos coloniales y no cambia — D A N I E L (@sooorciere) May 16, 2022

Nos vamos a sentar a hablar del racismo de @karolg o lo vamos a dejar pasar? — M Angelica. (@Angeelica_P) May 16, 2022

Ahora bien, algunos les han dicho que “dejen de hacer show”, pero las personas afro no tienen que ser invisibilizadas ni ser acalladas cuando ellas mismas tratan de exponer lo problemático que es que les traten así en términos de representación.