La quemó: el indirectazo de Karol G a Yailin en concierto

Son como agua y aceite. Para nadie es un secreto que Karol G y Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida en redes sociales como Yailin la más viral, no se la llevan bien. Y es que la nueva pareja de Anuell AA en reiteradas ocasiones le ha lanzado indirectas a la ‘Bichota’ y aunque la mayoría de las veces prefiera guardar silencio, esta vez sí le respondió.

El inicio de la relación sentimental entre Yailin y el cantante puertorriqueño fue muy comentada en redes, pues a pesar de que ya hacía tiempo de haber culminado su relación con Karol G, era evidente que buscaba otra oportunidad con ella.

De hecho, antes de oficializar su noviazgo con la bailarina, se apareció de sorpresa en un concierto de su ex. Sin embargo, se ha mostrado muy feliz junto a su nueva pareja quién incluso le estaría haciendo “amarres de amor” para que permanezca junto a ella. Además, recientemente revelaron que están intentando tener un hijo.

Por su parte Karol G, que recientemente derrochó amor propio por mostrar su celulitis y estrías, ha continuado con su exitosa carrera musical y llevando el nombre de Colombia en alto, demostrando que es una talentosa mujer que sabe salir adelante.

Aunque la relación de Karol y Anuel AA terminó hace un buen tiempo, quedan detalles polémicos en el aire. Foto: Instagram @karolg

La indirecta de Karol G a Yailin en concierto

Tal parece que compartir historias en común con Anuel AA distancia por completo a Karol G con Yailin. De hecho, recientemente en pleno concierto, la cantante paisa lanzó una indirecta parece ser más que evidente que es para la dominicana.

Previo a entonar la letra de Mamii, la canción que lanzó recientemente junto a Becky G, la famosa dijo: “Esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de la ‘Bichota’ superada, que lo canta todo, que se escuche”.

Seguidamente, con la ayuda del público cantó el extracto de la letra que dice: “No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial… Lo que se va se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. ¿Perreamos o qué?”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @chismes.hoycol compartió el video y preguntó si esta declaración de la Bichota sería una indirecta para Yailin y las reacciones no tardaron en aparecer.

“Única esta mujer”, " ahora hay que esperar que salgan aquellos a reponderle y así sigue el surco de estos”, “cuál indirecta, ella habla por ella”, “ellos son los dolidos que se molestan por cualquier suspiro” y “Mientras a ella la aclaman en los conciertos a yeilin la sacan porque canta horrible”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

3 razones por las que Yailin es detestada por muchos usuarios

Su relación con Anuel

Ambos han sido muy criticados por su relación y todo el historial que Anuel tenía con Karol G, un romance que además muchos esperaban que se reanudara. Yailin apareció repentinamente y las formas de anunciar que estaban juntos fueron inapropiadas. Incluso se atrevió a insinuar que el puertorriqueño le fue infiel a la paisa con ella.

Anuel y Yailin también han sido agresivos en la defensa de su relación. En una oportunidad, el cantante le lanzó hielo a un DJ que colocó un tema de Karol G. Los exuberantes regalos y la manera en cómo se expresa a quienes se meten con su nueva pareja tan solo ha hecho que la detesten más.

El llamarse “La más viral”

Ciertamente la fama de Yailin apenas está iniciando, por lo que una gran cantidad de usuarios no aprueban que se haga llamar “La más viral”. La diferencia de seguidores con Karol es otro objeto de burlas, aunque no es un tema en el que se afinquen demasiado.

La letra que dedicó a Karol G por Anuel

Si bien Karol G nunca lo confirmó, se cree que algunos extractos de Mamiii, tema que lanzó junto a Becky G estarían dedicados directamente a Anuel AA. La canción resultó un éxito y millones de internautas le han etiquetado al artista en publicaciones alusivas al sencillo.

Sabiendo esto, Yailin “La más viral” decidió inventarse una letra dirigida a Karol G y donde hace referencia a la relación que ahora mantiene con Anuel. Esto causó repudio en muchos fans de la paisa.