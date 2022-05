Hija de Petro zarandea a Mario Hernández : “Genial si tu hija piensa distinto a ti”

La penúltima hija de Gustavo Petro, Sofía Petro Alcocer, le dio una contundente respuesta a Mario Hernández, que aparte de ser empresario de moda que confecciona sus bolsos en China, también se dedica a promover el uribismo. Esto, ante un comentario que se hizo viral el empresario.

“Si tu hijo es Petrista, fracasaste como padre”.

Este ha causado revuelo, claro, por su carga de odio. Y ante eso, le han recordado a Hernández el origen de sus bolsos, entre otras cosas. O que su hijo trabaja en el gobierno Duque, o cómo trató de coaccionar a sus trabajadores a votar por Federico Gutiérrez.

“Salgamos a votar para defender nuestro libre albedrío, y que nadie nunca más quiera decir algo parecido. Si tu hij@ piensa diferente a tí, criaste a una persona con espíritu crítico, felicidades. #LaPrimeraNoSeOlvida”, escribió ella.

Salgamos a votar para defender nuestro libre albedrío, y que nadie nunca más quiera decir algo parecido.



Esto, porque también se ha dedicado en redes sociales a incentivar el voto en los más jóvenes y a ella misma se le ha visto repartir volantes en varios lugares. Esta campaña la moviliza con el hasthag #LaPrimeraNoSeOlvida.

Las respuestas de padres cuyos hijos también son petristas

Por supuesto, a Sofía le han llegado todo tipo de comentarios, siempre será así por ser hija de quien es. Pero otras personas han contado sus testimonios sobre sus hijos.

“Mis hijos estudiaron sus Maestrías y doctorados en Estados Unidos y en Europa. Son orgullosamente Petristas, con corazón grande, honesto, y con mucho criterio , me han ayudado a despertar conciencia y a crecer como ser humano”, “Afortunadamente este pensamiento cerrado ya no queda mucho. Mis hijos piensan por si mismos y estiy muy orgullosa que sean petristas, la mayor estrena cédula votando por Petro y Francia”, “Tengo una Hermosa bebe en mi vientre y lo que menos quiero es que piense como yo! Quiero que piense en el futuro de ella, no voy a criar una robots voy a criar un ser humano con principios, conocimientos y sobre todo lo que mejor le conviene a su país...”, son algunas de las respuestas a la joven.

Esta sigue adelante con su campaña para evitar el abstencionismo. Hace cuatro años, esta llegó al 47%.