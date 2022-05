De concursos equis a la fama y al altar con Jessi Uribe : así cambió Paola Jara en todos estos años

Paola Jara y Jessi Uribe por fin se casan este fin de semana. Y aparte de todas las polémicas que protagonizaron por amarse (él dejó a su esposa por ella), por fin estarán juntos legal y eclesiásticamente. Ahora bien, ¿cómo es que ella ha llegado a este punto? Recapitulemos.

Es mayor que él

Ella nació el 16 de mayo de 1983. No es paisa, pero allí, en Medellín, reside algunas veces. También tiene otra casa en Miami. Nació en Apartadó y allí encontró a su descubridor.

Ella ya llegó a los 39 años. Jessi es menor que ella cutro, ya que cumplió años el 22 de marzo.

Así era ella antes

En la época de los dosmiles, apenas despuntaba y lucía bastante diferente. Igual, ella se enorgullece de este pasado.

La cantante, nacida en Apartadó (comparte pueblo con Juan Guillermo Cuadrado), se llama en realidad Paula Andrea Zapata Jaramillo. Su padre le recomendó llamarse Paola y resumió su apellido. Y pues sí que se ha hecho retoquitos, necesarios en el medio. Pero ella no se avergüenza de nada. Antes, publica fotos de su antigua apariencia. Y pues siempre ha sido adorable.

¿Cuánto llevaban de novios?

Para diciembre del año pasado, dos años. Han sido reservados en medio lo que han podido. Ahora bien, se acertó con los pronósticos de la boda: sería en mayo de 2022. Y esto tiene hasta significado especial, porque es el Día de la Virgen, una figura religiosa de quien Paola es muy devota.

Fue actriz y hasta tiene marca

Ella tiene una marca de ropa, de la que Jessi es modelo. También apareció en la telenovela “Un bandido honrado”, de Caracol Televisión, de hace algunos años.

Asimismo, tiene la marca PJ Fit Wear, especializada en ropa deportiva para géneros masculino y femenino. Puso de modelo a Jessi, a su mamá y hasta a su hermana.

Ella siempre ha gustado de la moda: se ve su imponencia estética, poderosísima, en sus videoclips. Y así ha logrado canalizar esta pasion. Y también le gusta el ejercicio.

“Trato de cuidarme un poquito con el ejercicio que me da vitalidad, energía, me desestresa, porque la verdad en la comida no, soy muy comelona”, dijo ella en entrevista con Vea.

Tuvo un ex novio famoso

Duró años con el productor Iván Calderón. Y no han pensado en hijos. Y lo ha tenido que aclarar muchísimo en historias.