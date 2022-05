Mamá de Egan Bernal tiene cáncer de seno

Flor Marina Gómez es la mamá de Egan Bernal e informó a sus seguidores que tiene cáncer de seno en etapa 2. Ella ha mostrado una gran fortaleza y entereza a lo largo de su vida, por lo que esta vez también anunció su enfermedad tranquila.

Así, envió un mensaje con estos valores y está segura de salir adelante con esta situación.

La mamá de Egan Bernal grabó un video donde compartió su diagnóstico e insistió en lo importante que es hacerse el autoexamen de manera periódica. Esto, para efectos de detección temprana, ya que ella está en una etapa donde aún muchas mujeres pueden tratarse adecuadamente.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cancer de seno; les comparto esto por que sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros”, reflexionó Flor Marina.

“Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba, es por que la puedo superar. 🙏🏼Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el auto examen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo”, aconsejó en el pie de página de su video de Instagram.

“No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy , deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa...”, expresó.

“ Quiero compartir este proceso con todas las mujeres que me siguen. Quiero enviar un mensaje para que nos cuidemos, que nos hagamos el autoexamen. Detectar un cáncer a tiempo es fundamental. Quiero que vean mi proceso”, dijo ya en el video.

Una familia guerrera

Flor Marina tiene esa determinación que le ha inculcado a su hijo. “Ustedes nos conocen como una familia guerrera. Seguramente, de esta batalla saldré muy bien librada. Estoy con mucha fe, con mucho optimismo, llevando esto con la mejor energía y estoy segura de que saldrá adelante”, narró en el video.

Egan aún no ha dicho nada, está en Europa entrenando y se tiene que medir cómo está luego del accidente que tuvo hace tres meses y medio. Y así como él pudo salir adelante, ella también lo hará. Y de esto dieron cuenta sus seguidores, quienes la animaron en Instagram y le dieron todo su apoyo.