“Cuando llora de verdad ella no se graba”: vuelven a mostrar cómo Epa Colombia manipula a la gente en redes

Epa Colombia no se portó bien en el matrimonio de Andrea Valdiri. Instagram @epa_colombia

A Epa Colombia ya la han delatado varias veces y le han sacado cosas realmente desagradables. La última fue sobre su fallida participación en la boda de Andrea Valdiri, donde primero, coló a su novia y segundo, donde se reveló que la madre de la barranquillera afirmó que ella no dio absolutamente nada como regalo de bodas.

Ahora bien, esta reacción se presentó luego de que otra vez, la empresaria lloró en redes. En esta ocasión, dijo que a ella y a su novia las maltrataron en el evento y por eso culparon a Andrea Valdiri.

Sin embargo, la cuenta de Instagram Ojovreal2 expuso lo que ella hace en verdad. Y lo que hasta ella ha reconocido en público.

Lo que hace para manipular

La cuenta recopiló todas las declaraciones de sus ex amigos. En esto, la cuenta de Fernanda, la Barbie Colombiana, que ya la delató con sus manejos de dinero y lo que le hizo a Doña Gloria, por ejemplo.

Ahora bien, luego de denunciarle, ella volvió a decir algunas otras cosas comprometedoras:

“Sé que ella se estresa con facilidad con cualquier cosa. La otra mitad porque está llorando y se está grabando, no le creo porque ella llora de mentiras”, expresó, para afirmar algo mucho más revelador: “Ella cuando llora, en realidad, no le muestra a nadie, ella no se graba”.

Acto seguido, la misma cuenta volvió a sacarle la entrevista con “Juanpis González”, donde admite cómo manipular:

“Le pedí miles de cosas y le dije que si no me lo cumplen yo prendo las redes y digo: ‘Ay, amiga’, y ya”, explicó, imitando llanto. Para complementar: “La gente, como me apoya tanto, va y presiona”.

Esto se suma a todas las declaraciones de sus ex amigos y colaboradores, que muestran que ella no tiene ética, ni lealtad a la hora de operar, según sus testimonios, recopilados por esta cuenta.