¿Medio “chichipata”? Ya van dos celebraciones de amigas en las que Epa Colombia no habría dado un solo peso

Si bien lo que se vio en la boda de Andrea Valdiri fue plata, plata y más gastos y cosas ostentosas, al parecer con los regalos no pasó nada. Bueno, al menos de parte de algunos invitados.

Más concretamente, se dice, de “Epa Colombia”, quien aparte de querer meter a la fiesta a su novia (y casi hay escándalo), presumió cómo se gozó la fiesta con otras amigas. Y aparte de ella hubo otros famosos como “La Jesuu” o “Mr Black”, quien le regaló un show con su esposa a la influencer.

Pero lo que pasó con Epa fue un gran escándalo. Unos se pusieron de parte de la influencer llamando a Valdiri tacaña. Y otros, por otro lado, cuestionaron a Epa por no acatar órdenes. Hubo un gran problema a la entrada del evento y la misma Epa habló con Andrea para rogarle que le permitieran la entrada. Le pidió disculpas, no volvió a pasar y todo quedó ahí . O bueno, hasta que una de las invitadas filtró lo que pasó.

Ahora bien, no trajo regalo. O eso dijo la madre de Andrea Valdiri.

“Una invitación dice un cupo, es entendible que es una persona, nadie la trato mal, nadie trató mal a su novia, no hay que inventar. Lo mas importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten, tiene que mirar cuantos cupos tiene , las reglas son así. Quiero aclarar otro punto, porque inventan, me escribe una seguidora que después que se recibió el sobre de Epa, la sacaron, yo fui la encargada de los sobres y Epa en ningún momento llevo sobre. Se lo pueden preguntar. A la misma Epa”, afirmó.

No es la primera vez

En la fiesta de cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro, supuestamente Epa le iba a comprar un costoso regalo que costaba una millonada. Pues ni fu ni fa.

Esto pasó cuando Tejeiro cumplió 30 años. Y pues aparte del beso con la empresaria, nada más se dio por parte de ella. Todo se reveló cuando ella dijo en redes que se acuerda de su beso, pero no del regalo.

«Que yo me acuerde, lo único que me dio la Epa fue un beso porque yo no me acuerdo, pues no tengo el recuerdo de ella, entregándome el regalo. Seguramente es uno de los regalos que está sin nombre, pero no recuerdo que ella me lo haya dado a mi», afirmó la actriz en su momento.

Más adelante mostró los regalos que si estaban marcados y allí apareció el detalle de Aida Victoria, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, familiares y más famosos.