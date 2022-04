“Chichipata”: Yina Calderón dio su opinión sobre el escandalo de ‘Epa Colombia’ en la boda de Andrea Valdiri

Yina Calderón es una de las tantas creadoras de contenido digital que no teme expresar su opinión frente a lo que le preguntan en redes sociales, así como comentar sobre las polémicas en las que las demás personalidades del internet colombiano se ven envueltas.

Esta vez, Calderón no pudo evitar comentar acerca del momento vivido el pasado fin de semana con su colega Daneidy Barrera, alias Epa Colombia, en la boda de Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma.

Durante la recepción de dicha boda se vivió un momento tenso protagonizado por Barrera y Valdiri, ya que ‘Epa Colombia’ asistió en compañía de su actual novia Karol Samantha sin que esta ultima fuese invitada. Epa Colombia había sido previamente advertida de que no se le tenia permitido llevar acompañantes a la presentación.

El altercado provocó un disgusto en Andrea, ya que ella no dudo en reclamarle a Daneidy por incumplir los protocolos establecidos.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2013 subió unas historias a su cuenta de Instagram, en donde hasta el momento acumula más de 600 mil seguidores, donde puso en funcionamiento la herramienta de preguntas y respuestas en donde fue cuestionada sobre este acto polémico.

“¿Qué piensas sobre lo de Epa que llevó a la novia a el matrimonio de la Valdiri?, fue la pregunta que se le hizo, a lo que Calderon respondió: “pues la verdad yo pienso que cuando uno hace una fiesta, uno no se puede poner de chichipato ahí, que no, que vaya solo. Nooo, siempre lo invitan a uno más un acompañante y pues ella puede llevar al que se le dé la gana, ¿No? Porque uno puede llevar a quien se le dé la gana. Entonces yo pienso que pues yo no sé cuál es el show”.

Pero nadie compartió su opinion, por el contrario sus palabras fueron usadas en su contra

Al parecer a nadie le cayó en gracia ni mucho menos simpatizó con la opinion de Yina, ya que quienes vieron la respuesta que ella dio, no se quedaron callados y le dijeron que “eso era una falta de respeto” y que si una fiesta tiene protocolos se deben cumplir al pie de la letra o si no, lo mejor es no asistir.

“Si no vas a cumplir con los protocolos no vayas, porque no es tu fiesta y debes respetar”, le respondían los internautas

Para defenderse, la creadora de contenido afirmaba que a esos eventos siempre se debe ser invitado con la opción de llevar acompañante, ejemplificando la fiesta de cumpleaños de Aida Merlano, donde ella si fue invitada:

“Nenes a mi Aida Merlano me invitó a la fiesta de cumpleaños de ella, obvio. Y ella puso dos personas, porque uno no va a ir como un pato solo a pararse ahí. Ay quién me saca a bailar o quién no (…) Uno siempre va con una compañía al lado, obvio.”

Este es el video donde se pueden escuchar las declaraciones que Calderon dio respecto a esta polémica: