Desastre anunciado: Epa Colombia ya sufre en las penumbras por Karol Samantha

Además de estar viviendo lo que parecen los deprecios y errores de su nueva novia, Karol Samantha, Epa Colombia también debe soportar los reiterados “te lo dije”, ya que muchos todo pintaba a que esta relación eran un desastre anunciado.

Pero allí estaba ella, dedicando canciones, expresando amor a diestra y siniestra e incluso exigiendo respeto para la chica. Dos de sus amigas más cercanas, la Barbie colombiana y La Jesuu ya le habían advertido que estaba metiéndose con alguien que no le convenía, pero ella prefirió obedecer sus impulsos.

Recordemos que hace tan solo unas semanas Epa Colombia puso fin a su relación de años con la futbolista Diana Celis. Hasta llegó a afirmar que ya no hacían el amor, lo que estaba apagando el fuego.

Apenas unos días más tarde informó que tenía un romance con una mujer de la que poco se supo y que además la había rechazado. Y luego dio paso a su relación con Karol Samantha, algo que fue verdaderamente fugaz e inesperado.

Epa Colombia afirma que la están pasando muy mal

La famosa apareció llorando desde un vehículo y mientras sostenía una conversación parecía de quejarse de la forma en que le están tratando a su nueva novia.

“Así uno cambie o no de pareja. A uno no lo pueden hacer sentir mal, porque uno en el amor no manda, solamente manda el corazón. Me duele”, expresaba Epa Colombia. Sin embargo, todo indica también que Karol Samantha no se está portando del todo bien.

Las lágrimas de la vendedora de keratinas parecen expresar que la chica no se está tomando bien las críticas y podría estarlas pagando con la propia Epa Colombia.

“Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años cinco a la vez”, le decía la persona con la que estaba conversando.

Por si fuese poco, Epa Colombia publicó una imagen donde se desahoga en todo lo que está sintiendo actualmente. Esta es la historia que compartió:

El emocional mensaje que Epa Colombia publicó en su Instagram. Instagram @epa_colombia

La Jesuu dijo que fue la primera en advertirle a Epa Colombia sobre su nueva novia

Para nadie es un secreto la amistad que existe entre la empresaria y Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, incluso ambas se han visto varias veces compartiendo junto a Andrea Valdiri. Por esta razón, a La Jesuu le consultaron su opinión sobre la nueva relación de Epa Colombia.

“La verdad yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido”, aclaró de inicio la creadora de contenido.

Y seguidamente dijo: “Pero a la hora 30 prima, la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque habemos personas que no estamos de acuerdo con eso”.

También enfatizó en que Epa Colombia “no es ninguna pelaíta”, sino uan mujer “hecha y derecha” que sabe tomar decisiones en su vida. “Ella sabe que le trae consecuencias positivas o negativas. Es muy amiga mía y todo, pero su vida personal es de ella y hasta ahí”, selló.