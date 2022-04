Laura Tobón dice que no muestra a su hijo por privacidad luego de publicitar todo su embarazo

La presentadora y modelo Laura Tobón, le hizo saber a sus seguidores el momento en el que su hijo Lucca nació, el pasado 29 de diciembre de 2021. Dicho embarazo fue anunciado por ella misma cuando publicó la noticia el día 8 de julio del mismo año luego de que subir una publicación donde se veía la primera ecografía a la cual fue sometida, tres meses después de realizase una prueba casera, según afirmó Tobón.

“Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi síndrome de ovario poliquístico) la vida nos dio un giro con este momento tan especial ¡Un bebé viene en camino! Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida y cómo casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hijo o hija”, informó muy feliz la presentadora de ‘La Voz Kids’.

Han pasado tres meses desde el nacimiento de Lucca, el bebé de la colombiana, y ella ha decidido interactuar con sus seguidores por medio de la ya conocida ‘cajita de preguntas y respuestas que tiene Instagram’, y una de los cuestionamientos que se le hizo, era la de por que la pareja aún no muestra el rostro de su hijo.

La respuesta de la modelo fue que esta decisión la tomó junto al padre de su hijo, Álvaro Rodríguez, agregando que acordaron darle “privacidad” al recién nacido durante algún tiempo, antes de darlo a conocer propiamente al mundo, publicándolo en fotografías.

Y es más, es razonable: los padres tienen derecho a proteger la privacidad de sus hijos, sobre todo en una época donde cualquiera puede usar las redes sociales para agredir y explotar a los niños.

“Fue una decisión que tomamos con el papá y fue darle unos meses de privacidad a Lucca para que él crezca, se desarrolle, pero más adelante van a poder conocer a mi bebé … por ahora, es un momento de privacidad para él”, expresó la modelo en la respuesta subida a su perfil de Instagram.

Los comentarios no se han hecho esperar

Las reacciones y burlas no se hicieron esperar, ya que la cuenta de ‘Rastreando Famosos’, en Instagram, replicó la respuesta dada por la modelo.

Así, las criticas llovieron, ya que es bien sabido que ella publicitó su embarazo haciendo diversas campañas, viajes y experiencias con marcas de lujo, e incluso una portada para una revista, meses antes de dar a luz.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “después de que muestran todo el embarazo ya quieren privacidad ayyy parfavaaarrrr”; “A quien le interesa verle o no la cara jajajaja”; “privacidad para él, pero si el bebé ni siquiera todavía sabe lo que es el significado de esa palabra”; “Lo de la privacidad lo entiendo, pero no entiendo si los tres primeros meses no lo muestra al año ya comienzan a compartir fotos”, entre muchos otros comentarios destilando odio y envidia hacia la presentadora.