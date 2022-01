Laura Tobón es una de las presentadoras más comentadas del país. Laura Tobón reveló cómo se prepararon ella y su esposo para el dolor del parto de Lucca

Muchos han estado pendientes de ella y del avance de su proceso como madre primeriza.

Su hijo Lucca nació el 29 de diciembre del 2021, y recibió el nuevo año en familia junto a su esposo.

Gracias a esto, ella se ha mostrado más feliz que nunca con su bebé y con su nueva faceta.

A través de sus redes sociales, Laura Tobón ha mostrado algunos detalles de su primer mes como mamá.

Aunque la mayor parte de su proceso lo ha mantenido en privado, sí ha revelado que no ha sido fácil.

De hecho, en varias oportunidades ha aprovechado para manifestar el respeto que tiene por las madres a su alrededor.

Y es que ha comentado que el proceso ha tenido altos y bajos, pues es bastante duro.

Sin embargo, tanto ella, como su esposo parecen estar más felices que nunca junto a su hijo.

Por medio de sus historias y publicaciones ha mostrado a su pequeño, aunque los internautas aún no conocen su rostro.

Ahora la presentadora confesó cómo se preparó junto a su esposo para el dolor y el parto de Lucca.

Lo hizo con ayuda de varias mujeres que se convirtieron en sus doulas y la prepararon física y mentalmente para dar a luz.

Al parecer, el trabajo de las mujeres era explicarle todo lo que su cuerpo iba a afrontar y lo que iba a sentir.

De esta manera, cuando llegó el momento, la presentadora estaba completamente preparada para lo que sucedería.

“Mis doulas me ayudaron, me prepararon mental y físicamente para poder dar a luz naturalmente. Me dieron la tranquilidad de entender lo que yo iba a sentir físicamente al tener a mi bebe y me dieron mucha fuerza”, escribió.