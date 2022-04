“Es mucha plata”: protestas en Villavicencio por escandalosa cifra pagada a Marbelle por concierto

Si bien a Marbelle le cancelaron el concierto en Pasto, tampoco es que se haya ido irrevocablemente a la quiebra financiera por su cancelación social. De hecho, sigue dando conciertos como si nada.

O bueno, al menos en los lugares donde aún estén dispuestos a pagar por ella. Y en Meta la Gobernación sí que hizo oídos sordos a todas sus polémicas. Ahora bien, el concierto en Villavicencio, según videos, no fue lo que se esperaba. Y más para todo lo que le dieron.

De hecho, en Twitter, los internautas llaneros andan diciendo que se le pagó aproximadamente 115 millones de pesos. Y en una región con tantas necesidades de orden público, bienestar e inequidad esto ha sido indignante para varios opinadores en redes sociales.

Estos cuestionan cómo es posible que se le haya pagado todo eso cuando el departamento tiene necesidades apremiantes.

“Lo peor de todo.. !! fue la escandalosa cifra que cobro la señora y que el Gobernador del Meta y el alcalde de Villao. Descaradamente fueron pagando con los recursos de la gente, del pueblo. $115MM ??? Por ahí si acaso, los tigres del Norte y eso que son 4″, “Le dieron 100 millones de pesos, como no resultó un éxito no va a salir en los medios, la Gobernación ha estado secuestrada por Alan Jara, marcela y este señor y sigue Maritza Martínez” “Así se encuentra el Hospital Departamental desde septiembre, no hay inversión, reciben pacientes en carpas... pero para globos y Marbelle si hay plata, PAL CIRCO FIRME!. Se antoja como un plantón demostrarle al Juangui que el Meta y Villavicencio no es su patio de juegos”, son algunas de las críticas de los tuiteros.

Le dieron 100 millones de pesos, el super gobernador @JuanGZuluaga como no resulto un exito no va a salir en los medios, la @GobMeta ha estado secuestrada por alan jara, marcela y este señor y sigue Maritza Martinez. — Un cero (@Dagobe16) April 3, 2022

Lo peor de todo.. !! fue la escandalosa cifra que cobro la señora y que el Gobernador del Meta y el alcalde de Villao. Descaradamente fueron pagando con los recursos de la gente, del pueblo. $115MM ??? Por ahí si acaso, los tigres del Norte y eso que son 4. — Ederman Rodriguez (@EdermanR) April 3, 2022

Protestas previas

Asimismo, antes del show ya existían fuertes cuestionamientos hacia la presencia de la cantante. Otros internautas reclamaron el por qué pagarle a una artista excluyente dinero público. Incluso se dio la iniciativa de hacerle un plantón. Uno de ellos se llamaba “No tenemos un collar de perlas finas, tenemos dignidad”. También cuestionaron al Gobernador actual por patrocinar las actitudes de la cantante.

Ahora bien, según un video viral, el concierto no fue nada existoso.