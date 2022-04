¿Otra vez Laura Londoño? Dos actrices narran malas experiencias que apuntan a ella nuevamente

A pesar de que la aclamada telenovela ‘La Ley del Corazón’ finalizó hace tiempo, sigue dando de qué hablar. Varias de las actrices más talentosas tuvieron participación en esta producción creada por el Canal RCN, y de aquí fue de donde surgió la rivalidad entre dos de los miembros del elenco: Laura Londoño y Mabel Moreno.

Previamente, Londoño había dado sus declaraciones con respecto a las tensiones en las que se vio involucrada junto a la actriz que interpretó a la abogada María del Pilar Garcés.

Esto, para una entrevista con la revista Semana, donde ella expresó en esos momentos su opinión afirmando que la tensión se originó gracias a que Mabel, en un inicio, seria la protagonista, pero ya que ella misma estaba decidida a no continuar en el rol para la segunda temporada de la telenovela, el protagonismo se le cedió a Laura, lo que encendió la controversia entre ambas.

En esta ocasión, fueron De León y Moreno quienes se sentaron en una entrevista con ’Diva Rebeca’ para hablar de cómo si es posible que entre las mujeres exista una relación de respeto y apoyo en el set y en ambientes laborales. Esto, sin llegar a malos entendidos y contiendas.

De esta manera, las actrices afirmaron que en estas situaciones siempre se deben dejar de lado los egos para llevar una relación profesional, pero aun así dicen que existen personas que no saben trabajar de esta forma y que ‘por inseguras’, se ve afectado el buen ambiente en las grabaciones.

¿Hubo realmente discordias en el set de ‘La Ley del Corazón’?

Laura de León encendió la conversación con ‘Diva’ cuando comentó: “Con esa persona en un momento sí me dijo hablemos y lo hablamos. Llegamos a estar bien, no tenemos que ser amigas o sentarnos a comer un fin de semana, pero que haya respeto en el set y ya. No es que vamos a ser compinches y ser amigas. Yo la veo en la calle y seguramente la saludo”.

A pesar de que en dicha entrevista no se mencionó a Londoño específicamente, las palabras y descripciones de las situaciones dieron pie para que se especulara si esas menciones eran en referencia a su compañera de producción, ya que estas coincidían con el pleito que surgió previamente.

Acto seguido, Mabel Moreno continuó expresando: “Al final uno es muy noble. Al son que me toquen bailo: si conmigo son queridas, soy la más querida. Tú pasaste muchas, yo vi a Laurita sufrir un montón. Le robaban el maquillaje, le hacían muchas cosas y ella fingía demencia. Yo sí voy diciendo todo de frente. Yo creo que eso no es exclusivo para uno, no es solo así conmigo, es así con muchas mujeres”.

Aunque la conversación continuó reafirmando en que aunque si existen situaciones que ponen a prueba el profesionalismo de las actrices, ese no es un hecho que suceda comúnmente en los sets de grabaciones.

Pero, con el fin de echarle mas leña al fuego, la presentadora del show preguntó si era cierto que en el set de ‘La Ley del Corazón’ se robaban los textos de los otros actores (como se llegó a especular que esto pasaba entre ella y Londoño), a lo cual Moreno respondió: “A uno no le pagan por decir textos y en ese momento estábamos todos improvisando y era algo que se podía decir cualquier texto. Nadie le quita un protagónico a una protagonista, solo está en su cabeza, nada que hacer”.

La conversación profundizó en la importancia de que las mujeres se apoyen mutuamente y eviten tener peleas y discordias como los que ellas han tenido que pasar. “He aprendido a rodearme de mujeres poderosas, seguras de sí mismas, yo celebro el éxito de las demás. Lo que tú encuentras son chicas que te quieren ayudar y que te quieren dar la mano”, concluyó Moreno.

Este es el video de la entrevista completa donde se mencionan todos estos temas por parte de ambas actrices hacia ‘Rebeca’: