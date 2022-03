“Que m... de país”: Alejandro Riaño se desahoga y se aleja de redes sociales

Hacer comedia y crítica social en Colombia no es fácil. Uno puede terminar incluso muerto, como le pasó a Jaime Garzón. En el caso de Alejandro Riaño, por su personaje de “Juanpis González”, esto le ha costado odio. Sobre todo en Twitter, plataforma de la que se cansó.

Esto, aunado quizás a la exposición de su divorcio y el momento político tan tenso que vive el país (y su temperamento tan violento, sobre todo en redes sociales), han hecho que el comediante haya tirado la toalla.

“Sean bonitos, no como la mierda de Juanpis. No más Juanpis, más humanidad. ¿Será que algún día podremos encontrar puntos que nos unan y salvar esto? “, se cuestionó. Y luego dio paso a reflexiones más desoladoras: “Que cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal”, expresó.

Nunca se han entendido, la verdad sea dicha. Porque desde Polo Polo en adelante, muchos no han entendido el mensaje que encarna un personaje como “Juanpis” o el mínimo sentido de la sátira. O peor, creen que el comediante es el personaje. Y Riaño expresa todo esto, desde el odio que recibe a diario en redes.

“Qué asco de cloaca es Twitter”

El comediante - y con razón- está harto: “Lo hablo hoy desde el amor. Que asco esta cloaca de odio que es twitter. Que horror que para nada nos unamos. Yo estoy roto de dolor por múltiples cosas, pero ante todo me duele la mierda que se tiran en esta red que nada construye (...) Pensemos fuera del privilegio alguna vez. Necesitamos un lider. No alguien que divida. Necesitando que se unan quienes mofan en sus discursos de ser la salvación. Que se unan los opuestos y saquen lo mejor de cada uno”, enfatizó.

Luego, dio paso a un sentimiento más profundo. Uno de dolor de país. Algo que muchos han expresado al vivir en Colombia.

“Fácil querer salvarse uno a costillas de los demás. Los Juanpis representan todo eso. Y me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo, pero GRACIAS. A quienes lo entendieron. Mi fin no es la fama. No es la riqueza. No es generar likes, interacciones. Eso lo entendí hace MUCHOOO. Mi fin es encontrar más humanidad en mi ser. Feliz noche. Esto no lo cambia un trino. Esto no lo cambia las peleas de uds. Esto no lo un congreso, un presidente. Esto se cambia con el entorno. Dando las gracias. Pidiendo el favor. Dejando pasar. Agradecer. Perdonar”, dice desde su sabiduría.

Ahora bien, se excusó y dio paso a sus reflexiones finales:

“Muchas cosas. Perdón el momento, pero se vale estar roto y abandonar esta cloaca de mierda. La felicidad de unos está en ganarle al mamerto o al que piensa distinto y no trabajar por quienes nos necesitan. Ahí se perdió todo. En fin… (...) El roto no es de borrachera, para que entiendan los que hay que explicarles todo. Es dolor de alma. Algún día lo entenderán, porque es obvio que solo saben insultar. Y claro, mi personaje insulta, porque los representa a todos uds, los que son así. Y verse reflejado DUELE”, explicó a los haters en redes sociales.

Y luego, se tornó algo más oscuro: “Que mierda de país. Que mierda la misma mierda que nos tiramos. Nadie es orgulloso de su tierra. Solo cuando hay fútbol. Me duele esto, y no, no me voy, jamás dejaré de luchar, pero nos creemos lo mejor, y solo nos tiramos MIERDA. Ahora ríanse, voy a salir de la cuenta y la contraseña de esta cuanta está en la oficina solo me pasa a mi. ahora sí chao. Mañana la cierro”, explicó.

Y como es costumbre, muchos le apoyan. Otros , en cambio, le siguen criticando. Pero quizás Riaño ya tuvo suficiente en un lugar donde casi nunca se reflexiona y se exacerban los odios.