Yina Calderón defiende a su mamá ante quienes le dicen “mañé” por reto de Anitta

“Quiero desver esto”, o “me quiero arrancar los ojos”, son algunos de los comentarios de las personas en redes sociales al ver a Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, haciendo el exigente twerking de la brasileña Anitta, que se ha hecho viral.

Merly, con la misma actitud de su hija, se lanzó a hacer este reto, que consiste en bailar una parte de la coreografía de la canción “Envolver”, que la brasileña sacó el año pasado. Pero es obvio que las críticas - si no son favorables para la hija- lo serían menos para la madre.

Como desveo el video de la mamá de Yina Calderón?? pic.twitter.com/b9Tka0kVzr — Vicky // Luisa mi religión 🛐🛐 (@vicky_victoria) March 22, 2022

Me llega una notificación de instagram y cuando abro la app me sale un video de la mamá de Yina Calderón.



Quede así pic.twitter.com/NB9uOnrQAT — Daniela 🥑 (@danalfg) March 22, 2022

En Twitter, Calderón se hizo tendencia hace algunos días por su pelea con Lina Tejeiro. Incluso le sacó en cara que esta persigue a su ex, que no “le da ni la hora”, para expresarlo en palabras más amables. Pero de paso, su madre, que fue blanco de slutshaming, fatshaming y ageísmo solo por hacer lo que miles de jóvenes con cuerpos más normados han hecho en TikTok.

Por eso, Yina defendió a su madre y también la idea de que las mujeres maduras tienen todo el derecho a mostrar su cuerpo. Esto, sin ningún tipo de prohibición, más aún en el siglo XXI.

“A mí no me molesta lo que escriben acerca de mi mamá, que mi mamá es una no sé qué… nosotras sabemos bien quiénes somos, yo sé quién es mi mamá, mi mamá sabe quién soy yo, nosotras sabemos de dónde venimos, no nos importan los comentarios malos, yo soy una mujer súper fuerte emocionalmente, a mí no me altera nada, ustedes me pueden decir a mí lo que quieran... a mí no me afecta, a mi mamá tampoco ¿por qué? o sea que ¿una mujer a la edad de mi mamá, con cuatro hijos, no se puede poner una tanga? ¿no puede bailar? Entonces, ¿las pelaítas sí y las señoras no?”, replicó airadamente.

De hecho su madre sí se llegó a sentir avergonzada ante las reacciones de odio por su baile. Afirmó que se sintió apenada. Expresó: “¡Ay Dios! hice lo peor de mi vida, un video... el baile ese... hay que gozarnos la vida sin hacerle mal a nadie… como siempre lo he dicho, que se rían, que se burlen, ¡ah, juemadre! a mí nadie me da pa’ comer, entonces, ¿cuál es el afán?”, expresó, ya dejando poco a poco los complejos. Esto, en sus historias de Instagram.

Lo mismo recalcó su hija ante quienes criticaron a su madre y de paso, a las mujeres que por tener cierta edad creen que ya no pueden hacer nada: “… Señora, usted que está en su casa póngase la tanga, los tacones, hágale. Ustedes no se pongan a pensar: Es que yo soy una señora, es que no se me ve bien; no se me ve bien ni qué chimb*, ¡normal!, gócense la vida, que la vida solamente es una”.

Merly Ome ha defendido a su hija de varios ataques, incluidos los de Epa Colombia.