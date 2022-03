“Al menos no soy una payasa detrás de mi ex”: Yina Calderón se le va con todo a Lina Tejeiro

La pelea entre Yina Calderón y Lina Tejeiro va de castaño a oscuro: Calderón, al ver que Lina dio un emoji de payasos, Pero entonces Calderón le sacó en cara a Lina su relación con su ex, Andy Rivera.

“Al ver que ustedes me están enviando una publicación que hizo alguien, sea o no sea para mí (estoy segura de que sí lo es), yo no tengo ningún problema en ser payaso de circo”, expresó, para añadir que luego de “Protagonistas de Novela” ella le pidió trabajo a Raúl Gasca. Y que respetaba su oficio.

“Pero yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del ex novio, cuando él no le para bolas (sic) y escasamente, la busca por ratos para ... pero no la muestra. Tampoco cuento el chiste”, aludió Yina, a la intermitencia entre la relación de la actriz y el hijo de Johnny Rivera.

¿Pero por qué fue que pelearon?

Yina fue a criticar a “La Jesuu”, influencer del Valle y amiga de varias famosas, incluida Lina Tejeiro. Dijo que las cirugías le quedaron mal. “La Jesuu” le respondió diciendo que tenía el apoyo de sus famosas amigas.

Entre ellas, Lina Tejeiro. Luego de esto, una de las cuentas creadas a nombre de Yina mostró una imagen donde esta decía que Tejeiro era una hipócrita. De hecho, se recordó en una entrevista de “Lo Sé Todo”, de hace años donde Calderón decía que Tejeiro era creída y prepotente.

Aparte de eso ,Tejeiro puso en Twitter unas palabras que muchos piensan que son para Calderón.

“¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios”, escribió ella en medio de los India Catalina. Calderón le dijo que no se metiera en lo que no le importara porque “salía perdiendo” como “Epa Colombia”.

Hubo un video más, y por supuesto, esta cáustica respuesta.