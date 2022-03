La llamó hasta “hipócrita”: Yina Calderón estalla contra Lina Tejeiro por defender a La Jesu

Sigue la polémica por los dichos de Yina Calderon contra La Jesu. Todo empezó cuando la Dj criticó la apariencia física de la emprendedora tras inyectarse ácido hialurónico en su rostro. “No es por ser mala como ustedes dicen, pero de verdad @lajesuu bebé eso que te hicieron es un peligro”, fue parte del “veneno” que destiló en sus redes sociales.

Sin embargo, Valentia Ruiz (La Jesu) sacó aplausos por defenderse de las ofensas de una manera muy educada y contundente. “En la sociedad radica un problema llamado desinformación, porque cuando usted está informado no sale a hablar tanta incoherencia, a esto yo lo llamo por su nombre y es querer llamar la atención de la mala manera, porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento de ácido hialurónico saben perfectamente que el proceso desinflamatorio es de tres a cinco días”, le dijo a traves de un video que compartió en su cuenta en Instagram.

“Descúbrase mami, haga algo diferente. Así usted se sienta con los ovarios lo suficientemente puestos para andar criticando a tantas mujeres, yo hoy le digo que usted vale lo mismo que todos aquí. Ni usted es más que nadie, ni nadie es más que usted... busque ayuda mami, yo se que algún día me agradecerá estas palabras”, agrego la famosa.

Tras la respuesta de La Jesu, miles de usuarios la aplaudieron incluyendo a personalidades como Epa Colombia, Luisa Fernanda W, Andrea Valdiri y Lina Tejeiro. Siendo esta última la que más apoyo demostró al enviarle un mensaje traves de WhatsApp, y que más adelante la influencer compartió través de sus historias.

Lina Tejeiro defiende a La Jesu y Yina Calderon se enfurece

“Bravo, la otra vino por pelucas y salió trasquilada. Qué buen video mi Vale, qué excelentes palabras”, son las expresiones que se leen en la conversación de WhatsApp entre Tejeiro y La Jesu.

Por su parte, Yina Calderon le respondio enfurecida opinar al respecto y la trató de hipocrita. “Vea, señorita Tejeiro, no se meta en lo que no le importa, amor, que usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces. Más bien quédese calladita y dedíquese a lo suyo, bebé”, le dijo a través de sus historias.

Más adelante Lina Tejeiro le respondió a través de un tuit diciendo: “¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios”, y no conforme con eso apareció en sus historias privada de la risa diciendo: “Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo. El chiste se cuenta solo, no les puedo contar el chiste porque no soy buena para contar chistes y el chiste ya pasó. Dejémoslo así, no le demos importancia. Lo importante es que el que lo entendió, lo entendió”.

Todo esto enfureció mucho más a Calderon, por lo que apareció nuevamente en sus historias, esta vez para caer aún más bajo con sus comentarios (y ya es mucho decir).

“Yo no tengo ningún problema con llegar a ser payaso de circo... admiro y respeto al circo hermanos Gasca, entonces yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda atras del ex novio cuando él no le para bolas y escasamente la busca por ratos”, dijo Yina Calderon.