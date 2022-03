“Lo de Mara Cifuentes es un grito desesperado”: miles de personas se angustian por su oscura confesión

La modelo Mara Cifuentes se ha hecho viral al revelar que la internaron en una clínica en contra de su voluntad y también por confesar que probó el tusi y sufre de una fuerte adicción a las drogas.

Todo comenzó cuando la modelo mostró desesperadamente en historias que la internaron en la Clínica del Rosario, en Medellín. Y ahí comenzó a narrar su situación en historias:

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, rogó. Luego, borró todo.

Posteriormente a esto, la modelo decidió sincerarse sobre sus problemas de salud mental. Contó que por no poder dormir, en pandemia, probó el tusi y se hizo adicta. Y que esto le acarreó serios problemas con un hombre llamado Camilo, con el que tenía una relación tóxica, donde él la mantenía como su amante y la valoraba poco.

Incluso narró que luego de una fiesta trató de matarse.

“La probé y me hice adicta desde entonces”

“Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”, narró Mara.

Esto la llevó a una delgadez extrema. Y todos los que la rodeaban se lo decían todo el tiempo. “Estaba más flaca, la gente me lo decía todo el tiempo. Me llegaban todo tipo de comentarios. Como, por ejemplo, acabada; ¿Qué le pasó?; estaba mejor antes o ya no es linda”, contó.

Pero luego pasó algo peor. En una de las fiestas, y con constantes problemas de sueño y también de drogas, le pidió irse. Y comenzó a golpear a su pareja, por celos, ya que él tenía a otra mujer. Incluso quiso hacerse daño.

“Cuando me levanté, me levanté muy agresiva y empecé a lastimar a Camilo, a pedirle su celular para ver la conversación con Camilita -la otra novia de Camilo, su expareja- yo vi el celuar y me quería tirar por el balcón del apartamento de él, pero Camilo me salvó”, explicó.

Mara se rehabilitó, claro. Volvió a desfilar. Pero recayó. Y también sigue destrozada por el trato que le dio este hombre. Y ahora que todo ha salido a la luz, se ha vuelto TT en Twitter.

“Lo de Mara es un grito desesperado y quiero correr a abrazarla”

Muchos internautas se preguntan cómo es que alguien tan exitoso está en este infierno. Y expresan su angustia por ella, por sus relaciones tóxicas y sus problemas.

“Mara es solo una pequeña prueba de cómo la relaciones tóxicas pueden acabar con toda nuestra luz, jamás normalicemos que no nos den nuestro lugar, ni mucho menos confundamos el amor con una persona que te ofrece fiestas y droga”, “Al principio estaba como ay tan charra Mara con esa historia tan desorganizada y ahora me siento súper mal porque esto es literalmente un grito de desesperación por su drogadicción. Qué duro”, “Quisiera saber donde está Mara Cifuentes y salir corriendo a abrazarla. Que angustia la que siento”, expresan algunos internautas.

Quisiera saber donde está Mara Cifuentes y salir corriendo a abrazarla. Que angustia la que siento. — Ena Lucia Cabrales (@EnaLCabrales) March 11, 2022

Que raro el mundo porque a pesar de que la mayoría del país esté pendiente de las historias de Mara no sabemos si en este momento alguien este pendiente de ELLA — Estefierrito (@Estefayepesc) March 11, 2022

Lo de Mara Cifuentes lo mueve a uno, la dependencia emocional lo lleva a una a tocar fondo y es tan difícil salir de ese hueco horrible. Que nada nunca los lleve a ese punto. — ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴀ. (@_aarhh) March 11, 2022

Al principio estaba como ay tan charra Mara con esa historia tan desorganizada y ahora me siento súper mal porque esto es literalmente un grito de desesperación por su drogadicción. Qué duro. pic.twitter.com/bSgTHmtuXY — éri (@eppl2_) March 11, 2022

más allá del chisme y el amarillismo que uno le mete a todo, qué fuertes esas historias de Mara mk estoy con el corazón en la mano🥺🥺🥺🥺💔🥺💔💔💔💔💔 — Daniel el travieso (@danielhenaoga) March 11, 2022

Mara es solo una pequeña prueba de cómo la relaciones tóxicas pueden acabar con toda nuestra luz, jamás normalicemos que no nos den nuestro lugar, ni mucho menos confundamos el amor con una persona que te ofrece fiestas y droga. — Resolanaaaaaaa (@resolanaaaaaaaa) March 11, 2022

Lo que hay que evaluar es cómo en Colombia cuidan la salud mental de los modelos. Y esto es un tema del que se tiene que hablar.

Si usted tiene ideaciones suicidas o problemas de salud mental, puede llamar a las siguientes líneas de atención en todo el país:

Bogotá: Línea 106 ,WhatsApp: 3007548933, Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99, Medellín: Línea amiga: 444 44 48, Cali: Línea 106, Antioquia: Salud para el alma: 4407649, Meta: Linea Amiga Salud Mental: 3125751135.

El Ministerio de Salud tiene atención para todos los territorios en su directorio. Consulte aquí.