“No me quieren dejar salir”: Mara Cifuentes denuncia que la internaron en clínica en contra de su voluntad

Mara Cifuentes ha impactado en sus historias de redes sociales por denunciar que fue internada y retenida en contra de su voluntad en la Clínica El Rosario, en Medellín.

Todo lo grabó en sus historias, ya borradas. La modelo, que ha destacado ampliamente en la industria de moda colombiana, explicó su desesperada situación:

“Chicos, estoy aquí desde anoche y ya ando desesperada porque no me quieren dejar salir. El doctor no aparece y no estamos esperando nada ¡No sé qué hacer!”, dijo la modelo, que dijo que si bien su médico de cabecera no estaba con ella, ella ya podía salir de allí.

Esto, para después decir que el profesional encargado dio la orden de dejarla en el establecimiento toda la noche, con el fin de realizarle una serie de exámenes y mantenerla bajo observación. Esto no dio una respuesta satisfactoria para ella, que expresó su angustia.

Modelo Mara Cifuentes denuncia que está internada y retenida en una clínica en contra de su voluntad (Instagram)

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, expresó en sus videos. Luego los borró.

También denunció que los encargados de la institución le trataron de quitar el celular para no grabar más. Más sin embargo, mientras algunos de sus seguidores expresaron su preocupación por ella, otros dieron la razón a quienes la atendían.

Mara ya tiene algunos antecedentes en salud mental

En Julio del año pasado, ella expresó que estaba en una clínica de reposo por causa de una crisis de ansiedad y depresión. Ella siguió en tratamiento y volvió a retomar sus actividades profesionales, así como a crear contenido en redes sociales.

De hecho, brilló en Colombiamoda y tuvo todo el seguimiento para poder continuar con su vida normal. Tuvo a gente a su lado pendiente de ella en el evento:

“Me sacaron del desfile apenas terminé, me están cuidando demasiado y ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos, igual en el tratamiento me han puesto mucho cuidado y les mando un beso gigante”.

Ahora bien, se rumorea en medios que toda esta crisis tiene origen en un desengaño amoroso. Mara dijo hace algún tiempo que su crisis se dio por una relación tóxica con un hombre, que mantuvo por años.

Esto la llevó a querer atentar con su vida. De hecho, Mara especificó que regresó con su ex, con quien ha mantenido una terrible relación por cinco años. El hombre le fue infiel.

La modelo estuvo también en una relación poliamorosa con Alejandro Betancourt e Isabella Castiblanco, sus compañeros en “La Agencia”. Esta relación precisamente terminó porque Mara regresó con su expareja.