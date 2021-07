Mara Cifuentes es una de las modelos más reconocidas de Colombia. “Intenté hacerme daño” Mara Cifuentes habló sobre la crisis de su salud

La joven saltó a la fama después de participar en el reality “La Agencia”, del Canal Caracol.

Allí se convirtió en una de las participantes más prometedoras y aunque no ganó, sí se quedó en la mente de los colombianos.

Al salir del programa su carrera se disparó y ha participado en importantes pasarelas alrededor del mundo.

View this post on Instagram

Hace unos meses se hizo tendencia gracias a su relación poliamorosa con Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt.

Pese a que esta relación llegó a su fin, los tres modelos siguen siendo grandes amigos.

Así lo han demostrado con varias publicaciones en redes sociales.

Además, el modelo aseguró que las dos mujeres estarán siempre en su corazón.

Y afirmó que habían quedado en buenos términos, y ahora todos están enfocados en sus proyectos.

Por otro lado, los ojos del público han estado sobre Mara debido a su salud mental.

Hace unas semanas salió a la luz que la modelo estaba internada en un hospital psiquiátrico.

Esto, después de preocupar a sus seguidores con un escrito en historias de Instagram.

Allí afirmó que se alejaría de sus redes sociales por un tiempo, pues no se sentía bien.

View this post on Instagram

Desde entonces hubo varias hipótesis sobre lo que podría estarle sucediendo.

Lo cierto es que ella aprovechó sus redes para aclarar la situación y reveló que había tenido una dura crisis de ansiedad.

“Chicos gracias por sus mensajes, estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y ansiedad”, escribió.

Afirmó que allí solo podía tener su celular una hora al día y por eso aprovechó para enviar el mensaje.

Además, le dio las gracias a sus seguidores y amigos, quienes se han preocupado por su salud.

View this post on Instagram

Ahora, la modelo ha participado en algunos de los desfiles de Colombiamoda en la ciudad de Medellín.

Por esta razón varios medios de comunicación han estado atentos a sus declaraciones.

En el programa “Lo sé todo” Mara fue entrevistada y contó algunos detalles sobre su salud.

“Intenté hacer daño y hacerme daño a mi misma entonces me amarraron. Sufrí una crisis de ansiedad y me llevaron a un hospital mental”, afirmó.

Asimismo, en sus redes sociales comentó que el tratamiento continúa, y aunque está mejor, debe seguir instrucciones de sus médicos.

Al respecto de su salida del hospital, afirmó que “está muy feliz” pues quienes están encargados de cuidarla la han dejado asistir a los eventos que más le gustan.

“Estoy feliz porque mis chaperones me dejan asistir a las cosas que amo, ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos e igual en el tratamiento, me han puesto mucho cuidado”, dice una publicación de La Red.