“Me volví adicta desde entonces”: Mara Cifuentes confesó terrible adicción a las drogas

Mara Cifuentes, quien se hizo famosa por “La Agencia”, reveló que estaba internada en una clínica contra su voluntad y también confesó en historias su adicción a las drogas.

El día de ayer se le vio muy angustiada, ya que no le permitieron salir del establecimiento por su propio bien. Todo lo compartió en historias de Instagram lo que le estaba pasando:

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, rogó. Luego, borró todo.

Ahora bien, ante la preocupación de muchos de sus seguidores, la modelo decidió contar su verdad. Ha tenido problemas con su transición (y sigue sufriendo de transfobia, indudablemente), también ha tenido problemas con sus padres y también con ex parejas.

De hecho, puso solo esto en su Instagram, en posteos:

Pero también confesó en sus historias caer en algo aún más oscuro: una adicción a las drogas que comenzó luego de que discutió fuertemente con su ex pareja, Camilo. Si bien “La Agencia” le ayudó a entenderse más en su transición, en plena pandemia probó el tusi y ese fue solo el comienzo.

Así lo narró ella en historias, que también borró posteriormente.

“Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”, narró Mara.

Esto la llevó a una delgadez extrema. Y todos los que la rodeaban se lo decían todo el tiempo. “Estaba más flaca, la gente me lo decía todo el tiempo. Me llegaban todo tipo de comentarios. Como, por ejemplo, acabada; ¿Qué le pasó?; estaba mejor antes o ya no es linda”, contó.

Pero luego pasó algo peor. En una de las fiestas, y con constantes problemas de sueño y también de drogas, le pidió irse. Y comenzó a golpear a su pareja, por celos, ya que él tenía a otra mujer. Incluso quiso hacerse daño.

“Cuando me levanté, me levanté muy agresiva y empecé a lastimar a Camilo, a pedirle su celular para ver la conversación con Camilita -la otra novia de Camilo, su expareja- yo vi el celuar y me quería tirar por el balcón del apartamento de él, pero Camilo me salvó”, explicó.

Mara tuvo que ser llevada, adormecida, con marihuana y algo más fuerte, a una clínica de rehabilitación. Allí ella explicó su mejoría. Y pudo volver a desfilar.

“Me hicieron firmar un documento en ese estado permitiendo mi ingreso … me dejaron allí encerrada. Estuve rehabilitándome y me sirvió mucho, empecé a ganar peso y a recuperar mi mente”, expresó.

Ahí ya volvió a ser ella misma.

“Solo me trata como la moza”

Luego de esta historia, Mara borró todo y a lo último que se refirió fue a que ese hombre que le hizo tanto daño, la negaba.

Mara Cifuentes y Camilo

“Cómo dice que solo fui la moza. Yo tengo pruebas donde él me decía mentiras. Me decía que yo era la novia”, expresó, descorazonada.

Mara Cifuentes y Camilo 2

“Yo fui la culpable por creerle y creerme una fantasía en mi cabeza, donde éramos novios”, concluyó.