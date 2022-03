Mara Cifuentes: 5 modelos colombianas con problemas de salud mental

Mara Cifuentes se ha hecho viral al mostrar que fue internada contra su voluntad y luego al contar todos los problemas emocionales que ha tenido por culpa de un hombre que no la valoró. Gracias a esto, se hizo adicta a las drogas.

Mara ha generado angustia en muchos internautas, al contar cómo ha tratado de hacerse daño y al mostrar, durante años, señales de que la batalla contra los demonios internos y contra las enfermedades mentales que se puedan tener es ardua y constante.

Ahora bien, siendo la depresión un problema de salud pública, como lo afirma la OMS, esta no debería ser estigmatizada, pero poco se habla de ella en términos cercanos. Solo hasta que una mujer como Mara evidencia la falta que hace -y sobre todo, en la industria de la moda- insistir en que el bienestar no es una palabra para vender productos, sino para tener un cuidado real, es que se menciona el tema. Pero no pasa nada y sigue pasando nada.

Menos, en un medio plagado de misoginia, donde las apariencias importan y donde realmente poco se explora qué hay debajo de ellas. Mara pone esto en evidencia. Pero hay otras mujeres como ella, que han sufrido de lo mismo y que bajo todo el glamour han tenido distintas vivencias. Estas son sus historias.

Lina Marulanda

Ella alertó, ya hace 12 años, sobre cómo todo el glamour, la celebridad y los elogios pueden ser castillos de papel cuando no se cuenta con una base sólida emocional o un diagnóstico acertado para tratar los problemas de salud mental.

Lina estaba cercada: ya había sido internada por problemas alimenticios, y al ser una persona tan buena en su trabajo y exigente consigo misma, se sentía en el precipicio al seguramente pensar que fracasaba en todas las áreas de su vida. Su matrimonio con Carlos Oñate, luego de meses, se fue al traste. Una colaboradora cercana le robó muchas cosas valiosas y la decepcionó. Su negocio de accesorios, Turmalina y Durando, estaba a pérdidas. Y su carrera estaba en el limbo.

Todo eso conspiró para que ella, en 2010, se lanzase de la ventana del baño de su apartamento, en el que se encontraban sus padres y su asistente. Solo tenía 30 años, pero su muerte no fue suficiente para alertar sobre cómo incluso las mujeres más famosas son sometidas a presiones inimaginables y de paso, destrozarlas en el camino.

Ariadna Gutiérrez

Cecilia Bolocco una vez le dijo a “Betty la Fea” (justo cuando encontró la carta del plan de Don Armando) que el dolor no tenía rostro. Esto pasó con Ariadna Gutiérrez, quien a pesar de tenerlo “todo” y millones de seguidores, así como grandes ofertas de trabajo, también estuvo en una depresión enorme por la pérdida de su padre.

Ella perdió a su ser amado en 2018, y le contó a la revista Hola! USA que al darse cuenta de esto (y la gente no todas las veces se da cuenta) buscó ayuda.

Y estos fueron sus síntomas, narrados a la revista: “Yo me quedaba pensando mucho, me quedaba en un tema por días. De repente me encontraba sin ganas de querer hacer absolutamente nada, de estar toda la mañana pensando en lo mismo del día anterior. También hay muchos pensamientos negativos que se presentan cuando uno está pasando por esos momentos. Sentir que todo el mundo es negativo, que todo lo que uno hace algo va a salir mal, eso me pasaba muchísimo y fue así como me empecé a dar cuenta de todo”.

A Ariadna la ayudó la terapia con caballos, la equinoterapia. Le tomó tanto gusto a la naturaleza y al entrenamiento que se ha tomado esta disciplina muy en serio. También tuvo el apoyo de su familia.

Juliana Robledo

La actriz y modelo, asidua de las pasarelas de grandes diseñadores en Colombia y en los eventos de moda más grandes del país, también sufrió depresión. Y contó en entrevista con Semana que esta enfermedad también ataca como una voz eternamente castigadora. Por eso habló del tema en Instagram, en 2019. “Es un trastorno más fácil de llevar si compartimos nuestras experiencias (...) En nuestro país asumimos los trastornos mentales con vergüenza, como si fueran una excepción. Mira, yo no soy una experta, no estudié psiquiatría, pero conozco bien la depresión y vivirla en soledad no es la solución”, contaba.

Ella fue diagnosticada en 2013, luego de no poderse bajar del auto y llorar por horas sin saber qué pasaba. Su padre, médico, le recomendó a un buen profesional, porque sentía una desolación y angustia permanentes. Y en terapia se dio cuenta de que se criticaba demasiado. “Ahora puedo acallar esta voz”, explicaba. “Todos podemos”.

Juliana se reconcilió con ella misma y también trabaja por superarse a sí misma y hasta a leer libros de autoayuda que ahora la inspiran.

Barbie Rodríguez

La modelo afro y compañera de Mara en “La Agencia” también tuvo que batallar fuertemente contra la depresión. Esta surgió debido a la muerte de un familiar y seis meses previos a la convocatoria del programa (que tuvo lugar en 2019), se sintió en un pozo sin fondo.

Todo, aunado a una ruptura sentimental que la hacía pensar que no tenía salida, como le contó a El País de Cali. Tenía solo 26 años.

Confiesa que el programa la motivó a salir adelante. Estos problemas se hicieron públicos en el programa y que casi atenta contra su vida.

CONSULTE ESTAS LÍNEAS DE ATENCIÓN SI NECESITA AYUDA:

Si usted considera que tiene algún padecimiento, problema, o desajuste emocional y no cuenta con una red de apoyo suficiente o inmediata, por favor llame a estas líneas.

Bogotá: Línea 106 ,WhatsApp: 3007548933, Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99, Medellín: Línea amiga: 444 44 48, Cali: Línea 106, Antioquia: Salud para el alma: 4407649, Meta: Linea Amiga Salud Mental: 3125751135.

El Ministerio de Salud tiene atención para todos los territorios en su directorio. Consulte aquí.