El caso de Mauricio Leal ha ocupado los lugares más importantes de los medios de comunicación durante los últimos días. Y es que muchos han quedado sorprendidos con los detalles que han salido a la luz sobre los hechos.

Vale la pena mencionar que el estilista y su mamá fueron encontrados sin vida en extrañas circunstancias en su casa en La Calera.

La primera hipótesis apuntó directamente a que podría haber sido un suicidio, sin embargo, la Fiscalía descartó pronto esta posibilidad. Los testimonios se contrastaron y Jhonier Leal, hermano del estilista fue capturado.

Luego, Jhonier Leal aceptó los cargos en su contra y se confirmó que asesinó a su mamá y a su hermano.

Según la Fiscalía: “el hallazgo de unas toallas y ropa de cama en el apartamento de Jhonier, que eran originalmente de su madre, además de un rastro de sangre de la madre en la puerta de la habitación de Mauricio, fueron piezas claves, para que se determinara que asesinó primero a Marleny Hernández y posteriormente mover el cuerpo hacia la habitación de Mauricio”.

Asimismo, el ente investigador reveló que el estilista le dio a su hermano nueve pastillas de zoplicona, de las que Leal tomaba solo una al día.

Los detalles de este escándalo han dejado a más de uno sorprendido, y muchos no pueden creer que el hombre hiciera esto con su madre y su hermano.

La situación actual de Jhonier Leal tras aceptar cargos de homicidio

SEMANA conoció las primeras imágenes de Jhonier, luego de las audiencias preliminares. En el video, se puede ver cuando se desplaza por los pasillos del búnker acompañado de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones.

De acuerdo con la revista, mientras Jhonier deja las salas de audiencias del búnker, los agentes de custodia lo llevan esposado. Fuentes cercanas al proceso revelaron que Jhonier Leal sigue en las celdas del búnker mientras el Inpec dispone un sitio seguro para su reclusión.

El detalle por el que empleada de Mauricio Leal sabe que el último chat no lo escribió él

Karen Ruiz, directora de marketing de la peluquería, quien aseguró que el día que encontraron los cuerpos, ella lo llamó insistentemente y le colgaban el teléfono. Además detalló que que era ella quien le redactaba los mensajes por eso sabe que los mensajes de esa tarde no los escribió él.

“Él escribía voy con B larga, siempre, y casualmente ese día puso la puntuación bien. Son cosas que uno va a notar después, cuando yo leí el mensaje dije, esto no lo escribió él”, dijo la joven.

Además agregó: “No se me hizo raro lo de que no llevaran a la muchacha. Se me hizo raro que dijera que iba a dormir porque si él sabía que tenía un compromiso muy importante”.

El noticiero hizo énfasis que el testimonio de la trabajadora de Leal es determinante para avanzar en la investigación por el doble homicidio.