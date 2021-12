La muerte del estilista colombiano Mauricio Leal sigue revelando detalles no conocidos hasta ahora que ya se confirmó que se trató de un homicidio. El detalle por el que empleada de Mauricio Leal sabe que el último chat no lo escribió él

Aunque los hechos aún son materia de investigación, los entes encargados ya contarían se pronunciaron. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se descartó por completo la teoría que señalaba la posibilidad de un suicidio y la Fiscalía tiene otra línea de investigación en el caso sobre la muerte violenta de Leal.

“Hemos recaudado testimonios y para la Fiscalía General nos encontramos frente a un caso de homicidio, es decir hay un homicidio contra Mauricio Leal y un homicidio contra su madre. Confirmamos que descartamos completamente la hipótesis de suicidio que se había planteado en un inicio”.

Con el paso de los días, se conocen más detalles de este caso que conmocionó al país.

Justamente, Noticias RCN dio a conocer el último chat que supuestamente escribió Leal a uno de sus trabajadores.

El detalle por el que empleada de Mauricio Leal sabe que el último chat no lo escribió él

Se trata de Karen Ruiz, directora de marketing de la peluquería, quien aseguró que el día que encontraron los cuerpos, ella lo llamó insistentemente y le colgaban el teléfono. Además detalló que que era ella quien le redactaba los mensajes por eso sabe que los mensajes de esa tarde no los escribió él.

“Él escribía voy con B larga, siempre, y casualmente ese día puso la puntuación bien. Son cosas que uno va a notar después, cuando yo leí el mensaje dije, esto no lo escribió él”, dijo la joven.

Además agregó: “No se me hizo raro lo de que no llevaran a la muchacha. Se me hizo raro que dijera que iba a dormir porque si él sabía que tenía un compromiso muy importante”.

El noticiero hizo énfasis que el testimonio de la trabajadora de Leal es determinante para avanzar en la investigación por el doble homicidio.

Chofer de Mauricio Leal entregó nuevos detalles de la muerte

Además por otro lado, Jair Ruiz chofer y asistente de Mauricio Leal, en diálogo con Noticias RCN, dijo cómo fueron los últimos momentos en los que Leal estuvo con vida y cuál fue la reacción del hermano del asesinado estilista.

Ruiz explicó que, las anomalías comenzaron mucho antes, pues tenía programado llevar a una empleada doméstica a su casa, ubicada en La Calera, pero Mauricio canceló ese plan y le ordenó “que fuera por él a la peluquería porque quería dormir”.

Incluso contó que Mauricio “tenía unos compromisos ese día con la Miss Universe Colombia y con otra mujer que venía de Alemania”, por lo que no era normal que se fuera a su casa sabiendo lo que tenía programado.

El noticiero descarta que el conductor se hubiera quedado esperando después de llevarlo a su casa, como se dijo inicialmente. Pero si da a entender que se habría devuelto a Bogotá y que después al no tener noticias de su jefe, habló con el hermano, Jhonier Leal, quien lo recogió y se devolvieron juntos a La Calera.

Ruiz dice que Jhonier cuando regresaron a la casa se quedó en el carro y le dijo que fuera abriendo, por lo que él piensa que estaba llamando una vez más a ver si alguien respondía “abrí, entré hasta el comedor pero no seguí porque escuché un silencio que era extraño”, señala, diciendo que ya pensaba que había sucedido algo grave.

“Salgo por la parte de atrás y cuando trato de forzar la puerta ventana estaba abierta, estaba sin seguro. Abrió de una, entonces a mí me pareció extraño porque esa puerta ventana nunca se mantenía sin seguro...Veo a doña Marleny, que esta dormida, y ya al otro lado está el jefe. Está el celular, una caja de unas pastas para dormir, hay una copa, un vaso grande de vidrio, una carta y hay un hullero”, aseguró.

Al ver la escena Ruiz llamó a Johnier, y cuando este llegó, dice que su reacción fue pensar de inmediato que Mauricio era el responsable de lo sucedido, al parecer sin que siquiera supiera qué decía la carta ni lo que estaba viendo:

“Se agarra la cabeza y dice: ‘¿Pero qué pasó Mao, qué hiciste?”, recordó.