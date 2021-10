Daniela Ospina se sumó a una controvertida tendencia de moda

Daniela Ospina es una de las empresarias más reconocidas del país. Daniela Ospina se sumó a una controvertida tendencia ¿La pondrá de moda?

Constantemente da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales.

Y es que allí tiene una gran cantidad de seguidores pendientes de su vida y de sus publicaciones.

Además, muchos siguen atentos a su vida privada y a su relación con James Rodríguez.

Aunque están separados hace varios años, parece que aún se llevan bastante bien.

Asimismo, su hija, Salomé es la persona más importante en sus vidas.

Hace unos días, la empresaria fue bastante comentada debido a su cumpleaños.

Muchos le enviaron mensajes positivos y felicitaciones por su día especial.

Algunos llamaron más la atención que otros, como los de la mamá y la hermana de James Rodríguez.

A pesar de que habían celebrado juntas unos días antes, las dos le enviaron cariñosos mensajes.

Su exsuegra subió una serie de historias en las que Daniela es la protagonista.

Posteriormente publicó también un video en el que está compartiendo cpn Samuel, mientras los dos se ríen.

Asimismo, la deportista se convirtió en tendencia debido a la manera en la que celebró.

Y es que días después salió de fiesta junto a la polémica influenciadora Yina Calderón y a Marcela Reyes.

En videos quedó registrada la noche de las mujeres, y algunos afirman que la empresaria estaba un poco tomada.

Sin embargo parece que la pasaron bastante bien juntas y ella disfrutó de su día.

Seguidores e internautas apoyaron a Ospina por el tema y aseguraron que es normal que salga a divertirse, y más debido a su cumpleaños.

La empresaria inició sus 29 años por todo lo alto y recibió miles de comentarios felicitándola.

Ahora, Daniela Ospina ha sido comentada debido a una de sus fotografías más recientes.

Y es que allí se sumó a una controvertida moda, que durante mucho tiempo ha sido criticada.

Y es que lució sandalias altas, de tacón, con medias que llegaban hasta sus rodillas.

Es incierto si gracias a su look este look podría ponerse de moda y más personas podrían usarlo.

Sin embargo, la idea divide opiniones, aunque la mayoría son positivos.

Seguidores de la empresaria la han halagado por su estilo y por atreverse a hacer cosas distintas y a lucir outfits diferentes.

Por ahora ella no se ha referido al tema en sus redes sociales, ni ha contestado a ninguno de los comentarios.

Solo el tiempo dirá si la también deportista podrá poner de moda este look.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.