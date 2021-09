Daniela Ospina es una de las empresarias colombianas más comentadas del país. Con sentido mensaje, mamá de James celebró el cumpleaños de Daniela Ospina

Para nadie es un secreto que se hizo reconocida gracias a su relación con James Rodríguez.

La pareja tuvo un matrimonio de varios años y eran bastante admirados por la farándula colombiana.

De su romance, nació su primera y única hija, Salomé Rodríguez, que ya tiene un poco más de ocho años.

Sin embargo, la pareja se divorció hace varios años, aunque todavía tienen una buena relación.

Para nadie es un secreto que la relación de la deportista y la familia del futbolista también es muy buena.

Así lo han mostrado en sus redes sociales, en las que han publicado fotografías y videos juntos.

De hecho, hace unas semanas se fueron todos juntos a “Universal Studios”.

En las instantáneas se puede ver que allí compartieron David Ospina, su esposa, sus hijos, Daniela Ospina, Salomé, Juana Valentina, la hermana de James Rodríguez y también su mamá María del Pilar.

Asimismo, Samuel, el hijo menor del futbolista también fue uno de los asistentes al viaje.

El día de hoy, la deportista celebra su cumpleaños número 29, y muchos la han felicitado.

Así ha quedado demostrado con todos los mensajes que ha recibido por su fecha especial.

Sin embargo, algunos han llamado más la atención que otros, como los de la familia de su exesposo.

La semana pasada, Juana Valentina subió una serie de historias en las que mostró que celebraron por adelantado.

Ahora también lo ha hecho María del Pilar Rubio, su exsuegra, en su cuenta de Instagram.

La mujer subió una serie de historias en las que Daniela es la protagonista.

Posteriormente publicó también un video en el que está compartiendo cpn Samuel, mientras los dos se ríen.

Como respuesta, la deportista publicó también las historias acompañadas de una serie de corazones.

Asimismo, hizo una sentida publicación en su cuenta de Instagram, en la que también celebró su día.

Ospina aprovechó la foto para agradecer a muchas de las personas que han estado en su vida durante estos años.

Afirmó que se siente afortunada por la familia que ha tenido y la manera en la que creció.

Agradeció también por su hermano, sus padres y su hija, a quienes les envió conmovedores mensajes.

“Gracias por las lágrimas, por las risas, los errores, el aprendizaje que me ha llevado a otro nivel en este plano… para ser mi mejor versión, como mujer, madre, voleibolista, profesional y empresaria”.

Finalmente también le dio las gracias a sus seguidores, quienes la han apoyado en cada paso de su carrera.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.