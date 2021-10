Andrea Serna es una de las presentadoras colombianas con más prestigio en el país. Andrea Serna lució sin maquillaje para mostrar su cicatriz por una cirugía de cuello

Ha participado en importantes producciones y es considerada como una de las mejores profesionales en su área.

La presentadora tiene un gran número de fanáticos en redes sociales. Especialmente en su cuenta de Instagram, en la que ya suma un poco más de tres millones y medio.

Sus seguidores no pierden la oportunidad de comentar cada una de sus fotografías. Además, están atentos a su vida personal, sus rutinas, y su familia.

Precisamente en una dinámica de preguntas Serna decidió hablar sobre temas que poco toca en sus redes sociales, como su salud.

Sin embargo, la presentadora demuestra que no todo es perfección en su cuerpo, pues tiene algunas marcas debido a procedimientos de salud.

Una de sus seguidoras le preguntó sobre su condición de tiroides, entonces la también modelo sin ningún reparo se mostró sin maquillaje y bajó su saco con cuello para mostrar la cicatriz.

Esta cicatriz se habría percibido sutilmente en algunos momentos públicos de la presentadora, o en fotos de revistas.

Sin embargo, algunos de sus seguidores desconocían la procedencia de la marca en la parte frontal de su cuello. Dejó en claro que fue debido a la enfermedad que padeció y de la cual tuvo que ser intervenida hace algunos años.

Serna dijo que sufría varios espasmos lumbares hasta que un día casi sin poder moverse acudió a su médico e iniciaron los exámenes.

Y es que gracias a ese dolor, que en realidad no tenía nada que ver, se enteró de que debía ser intervenida quirúrgicamente en unos nódulos de la tiroides.

Recordemos que…

Hace poco, la presentadora dio de qué hablar, tras confesar que ha usado botox en su rostro.

Además de defenderlo, Serna afirmó que lo ha usado durante su vida.

Afirmó que aunque ella se ha puesto botox, “no se le mide a los rellenos”.

Esto, porque no quiere ver variaciones en los volúmenes de su rostro, sin embargo, escribió que esto es un gusto personal.

De hecho, defendió a quienes lo hacen y afirmó que “cada quien tiene su propia visión de cómo quiere verse”.

“El botox, bien manejado y en dosis prudentes puede ayudar a mejorar las zonas como el entrecejo, es justo ahí donde me lo he puesto, poco, eso sí, ya que me gusta conservar mi expresión”, escribió.