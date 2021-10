Son varias las personalidades de la farándula que han tenido dificultades con su salud mental. Por un alto nivel de estrés, actor colombiano sufrió parálisis ocular

Para nadie es un secreto que es uno de los temas que más da de qué hablar actualmente.

Algunos casos son más complejos que otros, asimismo, hay quienes se sienten cómodos hablando del tema y quienes prefieren evitarlo.

En Colombia, uno de los más conocidos es el de J Balvin, pues el cantante tiene depresión y ansiedad.

En varias ocasiones se ha referido al tema y a la importancia de tratar la salud mental.

Ahora, un nuevo caso ha sorprendido a miles de colombianos, y se trata del actor Julio Cesar Herrera.

Más reconocido por su papel de Fredy, el mensajero en la novela Betty La Fea.

A través de su cuenta de Instagram, el actor se sinceró sobre un problema de salud causado por su alto nivel de estrés.

“Paso por acá porque no quiero que les pase lo que me pasó a mi”, aseguró.

Herrera afirmó que entiende que “estamos pasando tiempos complejos”, sin embargo, la idea no es que las personas lleguen al punto por el que está pasando.

“Sufrí una parálisis del sexto nervio, en el ojo. Eso es como un pellizco que me dio y que hace que cuando mire hacia el lado izquierdo el ojo se desvíe. Hace que el ojo no esté bien”, afirmó.

Debido a la situación, tiene que usar un parche que cubre su ojo afectado.

No obstante, afirmó que no está mal y, de hecho, mostró que al no mirar hacia la izquierda, su ojo está perfecto.

Es gracias a esto que ha podido seguir trabajando en su obra de teatro con normalidad.

El actor hizo énfasis en que esto se debía al estrés del trabajo, al que no le puso atención a tiempo.

“La invitación es a que estemos atentos, a que estemos pilas con nuestra salud mental. Este tipo de cosas no nos sirven, tenemos que estar más tranquilos, relajados, y pasarla bien, disfrutar de la vida”, afirmó.

Finalmente dejó claro que se recuperará con éxito, pues la lesión no es tan grande.

Además, ya está recibiendo tratamiento para controlar la parálisis ocular.

“Afortunadamente lo que yo tengo es una cosa muy mínima, y eso permite que tenga una buena recuperación”, finalizó.

Hasta el momento, el actor ha recibido cientos de comentarios apoyándolo y enviándole mensajes de pronta recuperación.

Asimismo, les ha explicado a través de sus publicaciones a sus seguidores, que su lesión es pequeña, y afortunadamente no tiene tanta gravedad.

Por eso, espera recuperarse pronto y regresar a la normalidad.