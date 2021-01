J Balvin da buenas noticias: "Me estoy aliviando" de la depresión

La condición depresiva del cantante colombiano J Balvin parece ceder ante los tratamientos que ha seguido durante las últimas semanas. Sin embargo, aún no se confía por completo y solicitó a sus fans que continuaran en oración.

Desde las redes sociales el intérprete de "Mi gente" se pronunció ante sus seguidores para actualizar su estado de salud. Antes de finalizar el año, su madre había afirmado que en medio de la tristeza que padecía también había mucho por agradecer.

Las palabras de su progenitora fueron una maravillosa reflexión, ya que pese al trastorno J Balvin contó siempre con el apoyo de la familia y los recursos económicos para el tratamiento.

J Balvin se recupera

"Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez: Me estoy aliviando", soltó el artista con más de 45 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Desde noviembre J Balvin había anunciado la complicada situación anímica que estaba atravesando. En aquel entonces mencionó que era un ser humano como cualquier otro y no por ser un famoso estaría librado en este tipo de acontecimientos.

¡Qué buena noticia! 💪🏻 @JBALVIN le contó a sus seguidores que se está aliviando 💪🏻 pic.twitter.com/l5hPstApuX — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) January 12, 2021

En el simpático video también mencionó: "Si así con cinco meses vuelto mierda funcionamos… espérense". La frase indica que en cuanto se sienta completamente recuperado, seguro regresará con interesantes proyectos musicales. Recordemos que el de Medellín es un coleccionista de grandes premios.

"No voy a celebrar porque ya después se me acaba el efecto y ahí sí me jodo", expresó entre risas para finalizar el registro audiovisual que publicó la cuenta "Lo sé todo Colombia".

J Balvin siempre se ha mostrado agradecido por los mensajes de apoyo y afecto de parte de los fans que siguen su recuperación contra la depresión.

