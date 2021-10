J Balvin es uno de los cantantes colombianos más reconocidos nacional e internacionalmente. Con un trino, Marbelle se involucró en la polémica de Residente y J Balvin

Para nadie es un secreto que ha tenido gran éxito durante los últimos años.

Poco a poco ha roto récords internacionales y su música ha superado fronteras.

Varios de sus sencillos más recientes han ocupado los primeros puestos en las listas de éxitos.

View this post on Instagram

Hace unos días se convirtió en tendencia después de que se conocieran los nominados a los premios Grammy Latino.

Aunque el cantante recibió algunas nominaciones, parece que el número no le agradó mucho.

Por es utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su molestia con la academia.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido, les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió.