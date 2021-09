J Balvin es uno de los cantantes más reconocidos nacional e internacionalmente. “Querido Río” J Balvin conmovió a millones haciendo canción con los latidos de su hijo

Para nadie es un secreto que ha tenido un gran éxito profesional a lo largo de los años.

Sin embargo, durante el 2019 y 2020 rompió varios récords, y se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo.

Es por esto que millones de personas están pendientes de él y de su vida.

Actualmente tiene más de 48 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas ha emocionado a muchos de ellos, pues lanzó su nuevo álbum, llamado “Jose”.

Este trabajo discográfico tiene 24 canciones, y rápidamente se convierte en uno de los más escuchados del día.

Fue así como varios se dieron cuenta de que una de las canciones estaba dedicada especialmente a su hijo.

Río nació hace un poco más de un mes, y aunque no lo han mostrado mucho, parece que cambió por completo la vida de sus padres.

En el álbum, “Querido Río” es la canción número 18 y dura dos minutos y 31 segundos.

Para muchos, este es el tema más emotivo del cantante en toda su vida.

“Hola, no sé si tal vez me escuchas, pero soy otra persona, se me aclararon las dudas y la razón una sola, esa razón eres tú”, inicia.