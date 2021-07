Con sus últimas publicaciones Valentina Ferrer, la novia de J Balvin, ha emocionado a millones de personas. Así celebran Valentina Ferrer y J Balvin el primer mes de su hijo

La que más ha resaltado fue posteada el primer día del mes de julio.

Allí publicó la primera fotografía de su hijo, a quien llamaron Rio.

Esta ha tomado por sorpresa a los seguidores de la pareja, pues han mantenido todo en privado.

La tierna instantánea en blanco y negro, muestra el pequeño pie del niño y la mano de su mamá.

“4 days of the best Love 💕💕💕”, escribió.