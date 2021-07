J Balvin se ha convertido en noticia durante los últimos días. J Balvin respondió a internauta que le reclamó por no hablar de su hijo recién nacido

Esto, debido al nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Rio.

Él fue el encargado de dar la noticia, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

Allí, con un sencillo trino confirmó la llegada de su hijo al mundo.

Sin embargo, esto es lo único que ha publicado al respecto en sus redes sociales.

Desde entonces, ha sido su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, quien ha publicado detalles.

En su cuenta de Instagram compartió ante sus poco menos de 800 mil seguidores, la primera foto del pequeño.

Esta ha tomado por sorpresa a los seguidores de la pareja, pues han mantenido todo en privado.

La tierna instantánea en blanco y negro, muestra el pequeño pie del niño y la mano de su mamá.

“4 days of the best Love 💕💕💕”, escribió.