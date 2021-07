Valentina Ferrer es una de las modelos más comentadas de los últimos días. Esto, debido a que es la pareja del cantante colombiano J Balvin y por el nacimiento de su hijo Río hace exactamente cinco días. Novia de J Balvin mostró cómo luce tras cinco días de haber dado a luz

El pequeño llegó al mundo el 28 de junio y hasta ahora son pocos los detalles que se tienen, esto porque la pareja ha manejado este tema con mucha rigurosidad.

Según primeras versiones, el parto fue en New York, EE.UU., y todo salió muy bien: tanto el pequeño como su madre, se encuentran en perfectas condiciones.

El nombre del pequeño es Río Osorio Ferrer, por lo que la publicación que hizo el artista a través de su cuenta de Twitter puso en alerta a los fanáticos.

Ahora muchos están más que pendientes de las redes sociales de la argentina y el colombiano.

Precisamente Valentina publicó en las últimas horas unas historias en sus redes sociales donde dejó ver cómo luce tras cinco días de haber dado a luz.

La modelo sale luciendo un atuendo que deja ver lo bien que se encuentra físicamente, de hecho, esto ha sido halagado, y varias mujeres aplauden que se muestre de esta manera.

Los halagos no han parado pues muchas mujeres están asombradas en la forma como luce físicamente Valentina, mientras que otros la critican por estar ya saliendo y más aún en tacones.

Recordemos que..

Al cuarto día de nacimiento Valentina publicó la primera imagen junto a Río.

La tierna instantánea en blanco y negro, muestra el pequeño pie del niño y la mano de su mamá.

“4 days of the best Love 💕💕💕”, escribió.