Durante los últimos días mucho se ha hablado sobre J Balvin. J Balvin explicó la verdadera razón por la que su hijo se llama Río

Esto, porque el viernes de la semana pasada, lanzó su nuevo álbum, llamado “Jose”.

Rápidamente, este se ha posicionado como uno de los más escuchados en las plataformas digitales.

El cantante afirmó que representa una de sus partes más vulnerables y personales.

Por eso, ha hablado mucho sobre el tema en sus redes sociales y anunció su tour por Estados Unidos.

Este trabajo discográfico tiene 24 canciones, y varios se dieron cuenta de que una de ellas está dedicada especialmente a su hijo.

Río nació hace un poco más de un mes, y aunque no lo han mostrado mucho, parece que cambió por completo la vida de sus padres.

En el álbum, “Querido Río” es la canción número 18 y dura dos minutos y 31 segundos.

Para muchos, este es el tema más emotivo del cantante en toda su vida.

“Hola, no sé si tal vez me escuchas, pero soy otra persona, se me aclararon las dudas y la razón una sola, esa razón eres tú”, inicia.