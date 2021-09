‘La Voz Senior’ es el programa más visto del país desde hace varias semanas. Famoso de la televisión colombiana reapareció en de La Voz Senior

El concurso de canto siguió con el rating que tuvo ‘La Voz Kids’, y así ha quedado claro con el reporte presentado por Kantar Ibope Media.

Esta es la primera vez que se emite en televisión nacional la competencia entre personas de la tercera edad.

Y parece que ha tenido gran éxito hasta el momento, pues además se hace tendencia todos los días en Twitter.

View this post on Instagram

Varias de las audiciones e historias han tocado el alma de los colombianos.

Y es que la vida de varios de los cantantes no ha sido sencilla.

Algunos hasta ahora están logrando su sueño, después de muchos años de vida.

Mientras que otros fueron personalidades reconocidas en su juventud, y por circunstancias de la vida, ya no lo son.

Es el caso de varios de los hombres y mujeres que han pasado por las audiciones.

Uno de los que más ha dado de qué hablar es Gabino Pampini, de 72 años, quien era un cantante bastante famoso.

Tras pasar a la siguiente etapa del programa, se mostró muy emocionado y orgulloso.

Eligió a Natalia Jiménez para que se convirtiera en su entrenadora por el resto del programa.

Al salir del escenario ella se mostró bastante conmovida con las palabras del hombre.

“Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil“, afirmó.