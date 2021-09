Actualmente el Canal Caracol está emitiendo la primera temporada de ‘La Voz Senior’. Dos sobrevivientes de cáncer de seno conmovieron en ‘La Voz Senior’

Desde su primer capítulo, el programa ha tenido una gran acogida en el país.

De hecho, en su noche de estreno marcó más de 14 puntos en el rating en Colombia.

Esto, según el informe entregado por Kantar Ibope Media en el que además quedó demostrado que ningún otro programa se acerca a sus cifras.

Ya se han transmitido tres capítulos, y en redes sociales el programa también se ha hecho tendencia.

Desde lágrimas, hasta risas han sido despertadas en los televidentes.

Vale la pena mencionar que este formato fue creado para los mayores de 60 años que tengan talento para el canto.

Es así como importantes figuras de la música latinoamericana de hace varios años, han reaparecido.

De hecho, varios compositores reconocidos han audicionado para entrar al programa.

En redes sociales, miles de internautas convierten al programa en tendencia.

Así sucedió en el capítulo del pasado miércoles, con Rosaura y María del Socorro.

Las dos mujeres le recordaron a muchos a “Las hermanitas calle”, además cantaron el mismo género musical.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención y por el que les llovieron aplausos es su resiliencia.

Las dos son sobrevivientes de cáncer de seno y atravesaron por un momento muy difícil en su vida.

Aunque actualmente están recuperadas, esto las unió bastante y la historia conmovió a los televidentes.

Finalmente, debido a algunos errores en el tiempo que llevaba la canción, los jurados no se giraron.

No obstante, ellas afirmaron que estar en el escenario ya era un triunfo y estaban muy felices con su presencia allí.

Las dos mujeres demostraron su emoción invitando a bailar a los tres jurados.

Natalia Jiménez, Jesús Navarro y Andrés Cepeda intentaron seguirles el paso y divirtieron a muchos.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar y muchos resaltaron lo nerviosas que estaban las mujeres.

Algunos televidentes aseguraron que esta sería la razón por la que tuvieron problemas con el tiempo y no pudieron pasar.

Por otro lado, durante estos primeros capítulos, otros de los cantantes también han conmovido al público.

El día lunes, el turno fue para Gabino Pampini, de 72 años, quien era un cantante bastante famoso.

Tras pasar a la siguiente etapa del programa, se mostró muy emocionado y orgulloso.

Eligió a Natalia Jiménez para que se convirtiera en su entrenadora por el resto del programa.

Al salir del escenario ella se mostró bastante conmovida con las palabras del hombre.

“Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil“, afirmó.