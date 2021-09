‘La Voz Senior’ se ha convertido en uno de los programas más vistos por los colombianos. Andrés Cepeda reveló en ‘La Voz Senior’ que por un accidente no pudo cantar por un tiempo

Así queda demostrado cada noche en el reporte entregado por Kantar Ibope Media.

Esta es la primera vez que el programa en el que participan personas de la tercera edad es transmitido en el país.

Como era de esperarse ha sido un completo éxito y cada noche se convierte en tendencia.

Muchos televidentes han afirmado que la participación de cada una de estas personas ha sido muy conmovedora.

Asimismo, el formato del programa ha permitido que se presenten reconocidas figuras de la farándula.

Varios de los personajes han sido reconocidos por los más expertos, pues ya eran pioneros en su momento.

Sin embargo, las circunstancias de la vida han cambiado y ahora necesitan una nueva plataforma.

Aunque varios no han podido pasar de etapa, otros sí lo han hecho y además han llamado bastante la atención.

Hace unos días, el turno fue para Gabino Pampini, de 72 años, quien era un cantante bastante famoso.

Tras pasar a la siguiente etapa del programa, se mostró muy emocionado y orgulloso.

Eligió a Natalia Jiménez para que se convirtiera en su entrenadora por el resto del programa.

Al salir del escenario ella se mostró bastante conmovida con las palabras del hombre.

“Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil“, afirmó.