Elianis Garrido es una de las presentadoras más comentadas del país. “Vestida por el enemigo” Esto le dicen a Elianis por usar controvertida prenda

Saltó a la fama tras su participación en el reality Protagonistas de NuestraTele, en el año 2012.

Allí quedó grabada en la mente de los televidentes después de que fuera expulsada por agresión.

En diferentes ocasiones, Elianis ha afirmado que no quiere ser relacionada con este episodio en su vida.

Durante los últimos años ha demostrado que tiene bastante talento como actriz y presentadora.

De hecho, hizo parte de varias temporadas de la novela “Sin senos sí hay paraíso”.

Actualmente es una de las presentadoras del programa de entretenimiento “Lo sé todo”.

Allí se ha ganado el cariño del público, quienes constantemente comentan sus fotografías.

Asimismo, en su cuenta de Instagram ya suma más de cinco millones y medio de seguidores atentos a su vida.

Es así como muchos notaron que durante el último año ha tenido algunos problemas de salud.

Estos han estado relacionados a su nariz, que ha tenido que ser intervenida en varias ocasiones.

Debido a esto, también tuvo que ausentarse del programa durante unos días.

Fue reemplazada por otras figuras como Aida Victoria Merlano y Mafe Romero.

En las redes sociales del programa, muchos no dudaron en asegurar que “hacía mucha falta”.

Sin embargo, estas redes sociales también funcionaron en las últimas horas, para criticar a la presentadora.

Esta vez, debido a su ropa, pues parece que su look no le gustó a nadie.

Elianis usó un crop top de color fucsia, y lo acompañó de una falda plisada.

El detalle que llamó la atención de la misma, es que es de color azul y tiene estampada la figura de “La Pantera Rosa”.

Los comentarios no se han hecho esperar y a la prenda le han llovido críticas.

Por ahora la presentadora no se ha referido al tema en sus redes sociales, ni ha respondido a los comentarios.

Recordemos que…

Hace algunas semanas, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.